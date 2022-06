1 Mina a Sanremo 2023?

Oggi si è tenuta la conferenza stampa in occasione della seconda edizione della trasmissione “Arena 60 70 80 90“. Questa andrà in onda in autunno su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. Per l’occasione i giornalisti hanno colto l’opportunità per fare alcune domande al presentatore anche sul Festival di Sanremo 2023, come riporta anche il sito TVBlog. Innanzitutto ha rivelato di non vedere l’ora di poter ascoltare le canzoni del prossimo anno:

Non vedo l’ora di ascoltare le canzoni per il prossimo Sanremo, le ascolterò quest’estate. Lunedì uscirà il regolamento ufficiale riguardante la serata delle cover. Se il Big in gara duetterà con l’artista originale della cover sarà una cosa molto bella. In 40 anni di musica, c’è l’imbarazzo della scelta. È stata una serata di festa, quindi la ripeteremo.

Ma non solo. Amadeus, infatti, ha espresso il desiderio di portare Mina sul palco del Festival di Sanremo 2023: “Riportare Mina a Sanremo? Tutti hanno questo sogno impossibile e irrealizzabile. Farei di tutto per portare Mina sul palco. Tutto deve partire dalla sua volontà. Non c’è un progetto vero e proprio da parte mia, c’è un desiderio, quello sì“. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. C’è ancora tanto tempo, infatti, prima che cominci questa nuova avventura. Staremo a vedere.

Stando ad alcune indiscrezioni, inoltre, Amadeus vorrebbe che prendesse parte alla kermesse musicale anche un ex allievo di Amici 21, stiamo parlando di Luigi Strangis: “Dandolo ne è convinto. Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito da parte del pubblico e anche della critica. E poi ancora: “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival“.

