Sanremo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2023

Sanremo 2023

L’imprevisto con Carolina Crescentini

Grandissima serata questa sera al Festival di Sanremo con la serata dedicata alle cover. Tra gli ospiti che sono saliti sul palco del Teatro Ariston anche il cast di Mare Fuori, la serie televisiva del momento. Mentre Amadeus ha presentato gli attori e ha chiacchierato un po’ con loro si è verificato un divertente imprevisto con Carolina Crescentini.

L’attrice infatti è stata richiamata a fare il suo ingresso in un momento errato. Convinta che da lì a poco il conduttore e direttore artistico avrebbe fatto il suo nome, Carolina Crescentini è rimasta lì ad attendere inutilmente. Pochi istanti dopo è tornata nel dietro le quinti per poi rispuntare fuori, ma stavolta nell’istante corretto.

Se Amadeus, così come la stessa Carolina Crescentini, ha fatto finta di nulla, non si può dire lo stesso per il pubblico da casa che ha seguito con grande attenzione la gaffe che si è verificata a Sanremo 2023. Come potete vedere nel video sotto l’accaduto è diventato virale sui social.

Il ruolo di ippazio calogiuri nella s2 gentilmente offerto da Carolina Crescentini pic.twitter.com/DufFVv543I — Vitriol🦇 (@Anti_paxos) February 10, 2023

Battutine a riguardo il pubblico ne ha fatte davvero tante sui social: “Comunque pisciata sotto per Carolina Crescentini là lasciata appesa mezz’ora là in alto come la madonna che li guardava dall’alto”, ha scritto qualcuno divertito. E ancora: “La Crescentini l’angelo Gabriele che osserva il resto del presepe”.

Insomma un piccolo intoppo che è stato risolto in tempi record. L’attrice ha poi sceso le scale, ha scambiato delle battute con Amadeus, prima di essere congedata con l’intero cast e tornare nel dietro le quinte.