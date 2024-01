Sanremo 2024, tra i Big ben sette ex allievi di Amici di Maria: Amadeus risponde alle critiche

Sanremo

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Come ben sappiamo tra i Big del Festival di Sanremo 2024 ci saranno sette ex allievi di Amici. Tutto ciò ha sollevato delle polemiche e Amadeus ha deciso di rispondere.

La risposta alle critiche su Sanremo 2024

Ormai oltre un mese fa Amadeus ha annunciato i Big che andranno a comporre il cast del Festival di Sanremo 2024. Tra questi cantanti ci saranno ben sette ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Possiamo infatti menzionare concorrenti storici come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Maninni e i The Kolors. Ma anche più recenti come Sangiovanni e Angelina Mango.

Proprio per tale ragione in molti sul web hanno storto il naso criticando la scelta del conduttore, in quanto non sembra giusto che ci siano così tanti artisti provenienti da un talent. Tuttavia, tra le pagine del settimanale Chi, Amadeus ha voluto rispondere a tono:

“Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”.

Ad Amadeus, quindi, non interessa da dove provengano i concorrenti di Sanremo 2024, lui si guarda intorno con curiosità prima di scegliere a chi dare la possibilità. Successivamente è tornato ancora una volta a confermare che questa sarà l’ultima kermesse che condurrà, almeno per un po’.

Si dice onorato che la Rai gli abbia chiesto di presentarlo per la sesta volta consecutiva, ma per adesso non sembra intenzionato di cambiare idea: “Aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore“. Insomma, chi sperava che Amadeus potesse essere al timone dello show anche il prossimo anno dovrà rinunciarci.

Solo il tempo ci dirà chi sarà il suo degno successore.