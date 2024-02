Sanremo 2024, come e chi vota durante le cinque serate del Festival

Sanremo

7 Febbraio 2024

Come e chi vota durante queste cinque serate del Festival di Sanremo 2024?

Come funziona il metodo di votazione al Festival di Sanremo 2024? Ecco chi e come si vota nelle cinque serate della kermesse canora. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Chi vota a Sanremo 2024

Ha preso il via la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2024 e ciò che spesso si chiedono i telespettatori è chi vota durante la manifestazione. Ebbene ci sono diversi step nel corso di questo intenso percorso.

A Sanremo 2024 votano il pubblico da casa, la giuria radio e la sala stampa, TV e web con modalità differenti.

Durante le cinque serate i metodi di votazione sono differenti. Come si vota dunque a Sanremo 2024?

Come si vota

Durante la prima serata di Sanremo 2024, che ha visto Marco Mengoni come co-conduttore abbiamo ascoltato 30 artisti, giudicati solo dalla sala stampa, TV e web. Al termine sono stati annunciati i primi cinque posti.

Diverso discorso invece per quel che riguarda la seconda e terza serata di Sanremo 2024, dove accanto ad Amadeus troveremo nell’ordine Giorgia e Teresa Mannino. Chi vota in questo caso? I 15 artisti saranno votati dal 50% della giuria radio e 50% dal pubblico da casa. Anche in questo conosceremo la classifica con i primi cinque posti.

Successivamente durante la quarta serata di Sanremo la palla passa invece al pubblico da casa (34%), la giuria radio (33%) e la sala stampa, TV e web (33%). Esattamente come per le serate precedenti scopriremo solo ed esclusivamente i cinque posti in classifica.

Infine per la quinta serata la prima parte sarà interamente votata dal pubblico da casa, poi successivamente si calcolerà la media delle cinque serate che coinvolgono il pubblico da casa (46%), la giuria radio (33,25%) e sala stampa, TV e web (20,75%).

Sempre per la finale di Sanremo 2024 durante la finalissima si aprirà una nuova votazione che coinvolge nuovamente tutte e tre le giurie: pubblico da casa (34%), la giuria radio (33%) e la sala stampa, TV e web (33%).