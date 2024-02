Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Andiamo alla scoperta degli ascolti della prima puntata di Sanremo 2024 con un confronto con gli altri Festival condotti da Amadeus.

Sanremo 2024, gli ascolti della prima puntata

Ieri sera finalmente il pubblico ha potuto vedere la prima puntata del Festival di Sanremo 2024, una serata che è stata molto apprezzata e gli ascolti record lo dimostrano. Tutti e 30 gli artisti in gara si sono esibiti portando sul palco le loro canzoni inedite e hanno conquistato gli spettatori.

La prima sera ha ottenuto 10.561.000 telespettatori con il 65,1% di share. Entrando nel dettaglio notiamo che la prima parte (dalle 21;25 alle 23:31) ha guadagnato 15.075.000 spettatori con il 64,3%, per poi passare alla seconda parte (fino alle 2 del mattino) con 6.527.000 e il 66,85% di share.

L’anteprima Sanremo Start in onda su Rai1 dalle 20.44 alle 21.19 ha conquistato 12.967.000 con il 55,1% di share. II picco in valori assoluti alle 22.09, sul palco Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, davanti allo schermo 16.786.000 spettatori. In share il picco arriva alle 00.15 on il 70,1% durante l’esibizione di Big Mama.

Ma qual è il confronto con gli altri Festival condotti da Amadeus? Andiamo a vedere come è variata la curva degli ascolti da cinque anni a questa parte tenendo bene a mente il risultato di Sanremo 2024. Qui di seguito la lista:

Sanremo 2023 – 10.757.000 e il 62,4% di share

e il di share Sanremo 2022 – 10.911.000 e il 54,7% di share

e il di share Sanremo 2021 – 8.363.000 e il 46,6% di share

e il di share Sanremo 2020 – 10.058.000 e il 52,2% di share

Come possiamo vedere Sanremo 2024 segna un vero e proprio record in termini di share dal 2020 a oggi, ottenendo il risultato migliore tra i Festival condotti da Amadeus. Vedremo il prossimo anno se il suo successore riuscirà a fare ancora meglio, vi terremo aggiornati.