Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Sanremo 2024

Parla Amadeus

Mancano diversi mesi alla partenza di Sanremo 2024, tuttavia la grande macchina della kermesse si è già messa in moto. Anche stavolta, per il quinto anno di fila, a tornare alla conduzione e alla direzione artistica del Festival sarà Amadeus. Il presentatore tuttavia ha già annunciato che quella di quest’anno sarà la sua ultima edizione, e nelle ultime ore sono già emerse le prime indiscrezioni su chi potrebbe prendere il suo posto nel 2025. Nel mentre Ama, che proprio oggi compie 61 anni, ha rilasciato una lunga intervista a il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata il conduttore ha rivelato che quest’anno potrebbe esserci un maggiore interesse da parte degli artisti, e che i brani candidati potrebbero essere ben 400. Queste le sue dichiarazioni:

“Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400. La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ovviamente ho già dei pensieri, delle idee, a volte mi sveglio alle tre di notte per segnarmi uno spunto da sviluppare”.

Ma non è finita qui. Amadeus infatti ha anche rivelato se Fiorello sarà al suo fianco sul palco di Sanremo 2024, e in merito ha affermato:

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa. Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”.

Infine Amadeus ha annunciato nuovamente che quello di quest’anno sarà il suo ultimo Festival di Sanremo:

“Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”.