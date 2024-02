Annalisa, Mahmood, Angelina e Geolier sono già PLATINO! Oro per altri quattro brani di Sanremo 2024

Sanremo

Debora Parigi | 26 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il successo delle canzoni di Sanremo 2024 sta continuando e molti dei Big che erano in gara hanno già conquistato il disco di platino e il disco d’oro a distanza di appena 20 giorni. A farla da padrona sono i tre cantanti del podio (Angelina Mango, Geolier e Annalisa), ma c’è anche Mahmood che dimostra di essere apparezzatissimo dal pubblico. Vediamo le certificazioni di questa settimana.

Le certificazioni FIMI dei brani di Sanremo 2024

La scorsa settimana vi abbiamo dato notizia di ben 6 canzoni di Sanremo 2024 che avevano conquistato il Disco d’oro secondo le certificazioni FIMI. Si trattatava di “Sinceramente” si Annalisa, “Tuta Gold” di Mahmood, “La noia” di Angelina Mango e ancora “Tu no” di Irama, “I pe’ me tu pe’ te” di Geolier e “Casa mia” di Ghali.

Adesso alcuni di loro sei hanno già conquistato il Disco di platino a distanza di 20 giorni dal Festival. Sono quattro le canzoni che hanno raggiunto il nuovo traguardo FIMI. E si tratta di “Tuta Gold” di Mahmood, “Sinceramente” di Annalisa, “I pe’ me tu pe’ te” di Geolier e “La noia” di Angelina Mango.

Ma non finisce qui, perché altri artisti che erano in gara a Sanremo 2024 sono arrivati al primo traguardo delle certificazioni e cioè il Disco d’oro. Questa volta c’è “Un ragazzo una ragazza” di The Kolors, “Click Boom!” di Rose Villain, “Tutto qui” di Gazzelle e “Vai!” di Alfa.

Alcuni di loro hanno già ringraziato pubblicamente sui social tutti i fan per questo supporto costante. Le canzoni di Sanremo 2024 sono tra l’altro sempre nei primi posti delle classifiche italiane, ma qualcuno ha raggiunto il successo anche all’estero in particolare Mahmood e Annalisa. Molto amata è anche Angelina Mango. Gli ascoltatori europei, infatti, stanno riempiendo la cantante di complimenti in attesa dell’Eurovision Song Contest di maggio in Svezia.