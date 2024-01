Sanremo 2024, il primo spot con Amadeus e tutti i co-conduttori (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Sui canali Rai è in onda il nuovo spot di Sanremo 2024, in cui Amadeus presenta i suoi co-conduttori della kermesse canora

Nel nuovo spot di Sanremo 2024 Amadeus ha deciso di coinvolgere anche i co-conduttori che saliranno con lui sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Il promo pubblicitario, simpatico e sempre molto originale, ha già conquistato tutti!

Sanremo 2024, il primo spot con i co-conduttori

Manca sempre meno a Sanremo 2024, giunto alla sua edizione numero settantaquattro! Dal 23 dicembre ormai sono in onda i vari spot che ci raccontano appunto l’avvicinamento alla kermesse canora.

In queste ultime ore però è stato reso noto il primo promo pubblicitario che vede Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, in compagnia dei suoi compagni d’avventura. Sebbene già conoscessimo i co-conduttori della manifestazione, ancora non avevamo avuto modo di vederli coinvolti in una réclame (come ama spesso dire Antonella Clerici)

Ed ecco allora che nel nuovo video in onda sui canali Rai possiamo vedere il presentatore di Sanremo 2024 Amadeus seduto su una comoda poltrona, con accanto una delle prime TV. Nello schermo si nota subito la presenza dell’intramontabile Domenico Modugno e il suo brano Nel blu, dipinto di blu (nota anche come Volare). Poco dopo il conduttore viene richiamato in studio e lui rivolgendosi alla TV afferma: “Ti lascio solo un attimo…. Arrivo”.

Quel che basta per fare in modo che tutti i co-conduttori che ha deciso di coinvolgere potessero in qualche modo “presentarsi” al pubblico a casa. Non che non li conoscessimo, ovviamente, ma è senza dubbio un modo carino e simpatico per fare in modo che anche loro possano sentirsi grandi protagonisti di Sanremo 2024, come giusto che sia!

Il primo a comparire è Marco Mengoni e in fila tutti gli altri. Da Teresa Mannino a Lorella Cuccarini per passare a Giorgia. Infine l’ultima parte è dedicata al ritorno di Amadeus e alla comparsa improvvisa di Fiorello nella TV. I due hanno un piccolo scambio di battute e il direttore artistico di Sanremo 2024 conclude lo spot portando con sé la TV. Una trovata davvero molto carina e originale.

Sanremo 2024 scalda i motori. Oramai ci siamo. E voi siete pronti per una settimana ricca di musica e nuove canzoni?