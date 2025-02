Ospite in collegamento a La Volta Buona direttamente da Sanremo, Annalisa ha confessato di fare il tifo per Giorgia, per quanto riguarda la gara.

Annalisa ha rivelato di fare il tifo per Giorgia a Sanremo 2025

In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la quarta serata di Sanremo 2025, Annalisa si è collegata con La Volta Buona di Caterina Balivo questo pomeriggio.

Questa sera, la cantante ligure si esibirà nella serata dei duetti accanto a Giorgia, interpretando Skyfall di Adele, brano iconico della colonna sonora dell’omonimo film di 007.

Durante l’intervista, Annalisa ha espresso tutta la sua emozione per questa importante esibizione, sottolineando il grande onore di poter condividere il palco con un’artista del calibro di Giorgia:

“Sono molto emozionata e felicissima e onorata di accompagnare Giorgia, che stimo da morire. Mi godrò questo momento, farò del mio meglio. Mi impegnerò, ci impegneremo.”

La Balivo ha poi colto l’occasione per chiedere alla cantante per chi facesse il tifo in questa edizione del Festival, visto che i duetti non influiscono sulla classifica generale. Annalisa non ha avuto dubbi e ha dichiarato apertamente il suo sostegno proprio a Giorgia.

“È un po’ scontato, no?“

Per quanto riguarda la scelta del brano, Annalisa ha spiegato che la decisione è nata da un confronto con Giorgia, trovando in Skyfall un perfetto punto di incontro tra i loro mondi musicali: “Ci siamo sentite e probabilmente è qualcosa che unisce i nostri mondi, quindi il motivo è principalmente questo.”

L’attesa per questa performance è altissima. L’orchestra avrebbe parlato di un duetto stellare. Due delle voci più potenti della musica italiana sono pronte a incantare il pubblico dell’Ariston con un brano intenso ed emozionante.