Venerdì 14 febbraio si è tenuta la conferenza stampa della quarta puntata del Festival di Sanremo 2025. Ecco cosa è accaduto e il live blogging.

La conferenza della quarta puntata di Sanremo 2025

13:30 – Mahmood commenta il collana gate che ha coinvolto Tony Effe: “La reazione di Tony la capisco, quando stai per salire sul palco non sei lucidissimo”.

13:35 – Le parole di Mahmood: “Chi mi sento di ringraziare? Tantissime persone. Quelle che c’erano ieri e quelle che ci sono oggi. La mia famiglia mi ha aiutato a crescere”.

13:25 – Mahmood rivela quanto è rimasto del ragazzo che era prima di diventare famoso: “Grazie a Dio di quel ragazzo è rimasto quasi tutto. Cerco sempre di stare vicino alle stesse persone. I miei amici di oggi sono quelli di sempre”.

13:20 – Il consiglio di Mahmood per Settembre: “La fase che sta vivendo lui per me è stata una fase di rivalutazione della mia arte. Mi ricordo che ho cercato di cambiare un po’ me stesso per far funzionare le cose. Questo può essere giusto all’inizio, perché ti permette di imparare cose nuove. A me hanno consigliato di ascoltare la radio e le canzoni che andavano di moda. Anche se mi sembrava sbagliato, quella cosa ha aggiunto dei tasselli nel mio modo di scrivere. Gli consiglio di ascoltare sempre tutti ma di ascoltare prima sé stesso”.

13:14 – Mahmood rivela le sue sensazioni prima della diretta: “Per me è un contesto nuovo. L’ho sempre vissuto in gara il Festival. Non ho mai fatto una cosa del genere, è un modo di mettermi alla prova però”.

13:08 – Settembre parla del rapporto con Alex Wyse: “Al momento dell’annuncio non sapevamo le percentuali dei voti. A prescindere da quello ci siamo scambiati complimenti a vicenda. È un’artista che stimo molto. Prima di salire sul palco ci siamo scritti”.

13:04 – Anche Mahmood dice la sua sul rapporto con Geppi: “In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscerci. Siamo stati fino alle 3 stanotte a scriverci. Quando prima ci siamo guardati negli occhi mi sono calmato”.

13:03 – Geppi Cucciari commenta la sua affinità con Mahmood: “Sono molto contenta di fare la co-conduttrice con Alessandro. Abbiamo un’alchimia che abbiamo scoperto in questi giorni. Ci siamo frequentati e ci siamo scoperti”.

12:56 – Mahmood rivela se tornerà a cantare in sardo questa sera al Festival e nel corso della conferenza stampa afferma: “Di solito non ho riti scaramantici, ma se nel 2019 aveva portato bene dobbiamo trovare un nuovo rito, perché quell’anno ero in gara”.

12:55: Geppi Cucciari svela che indosserà tre abiti lunghi questa sera.

12:53 – Il Sanremo Giovani World Tour atterra in Nord America. 5 date tra Montreal, Toronto, Miami, Chicago e New York. Le 4 Nuove Proposte parteciperanno a questa tournée. C’è in lavorazione anche una parte europea di tour.

12:49 – Geppi Cucciari commenta con ironia come sarà vestita stasera: “Come ho sempre vestito, con dignità, decoro ed eleganza”.

12:45 – Si commenta la polemica della collana di Tony Effe: “Su quale criterio si sceglie cosa va tolto? C’è una norma nel regolamento, che ricevono anche gli artisti, che dice che non si può associare l’immagine, la voce e la notorietà a marchi, loghi e prodotti di servizi di terzi. Non deve esserci nessun riferimento a marchi”.

12:43 – Settembre sulla sua vittoria: “Sono felicissimo, sto ancora cercando di realizzare. Sono grato a chi ha creduto in me. Ho un senso di gratitudine”.

12:41 – Mahmood sul suo debutto alla conduzione: “Il 2016 è stato il mio primo Sanremo. Mi sono iscritto da casa, dovevi compilare dei moduli. Sono molto felice di essere qua e di essere con Geppi, la amo tanto. Ho chiesto a Carlo cosa dovessi fare e mi ha detto di essere spontaneo. Ma il problema è che dico tante cavolate. Sono molto esaltato, sono proprio felice”.

12:40 – Geppi Cucciari commenta il suo arrivo com co-conduttore: “Ho l’ansia di deludere me stessa. Ognuno affronta le sfide della vita a modo proprio”.

12:37 – Alcuni dei numeri della diretta di questa sera: 144 artisti sul palco, tra cui 39 artisti che partecipano alla gara e 37 che scendono sul palco per le cover.

12:36 – Claudio Fasulo, vice direttore del Prime Time, presenta la quarta serata del Festival di Sanremo 2025.

12:33 – Questa sera verrà consegnato il Premio Liguria, una creazione in vetro colorato a forma di LP, che è stato realizzato da alcuni artigiani liguri.

12:27 – Arriva Settembre, vincitore delle Nuove Proposte.

12:26 – Conti lascia la conferenza per andare a incontrare Benigni.

12:25 – Carlo Conti annuncia che questa sera tra gli ospiti della quarta puntata ci sarà Roberto Benigni.

12:22 – Picco di share della terza serata pari al 64,1% alle ore 22:49 durante l’esibizione dei Duran Duran. Picco di ascolti pari a 16 milioni durante la performance di Massimo Ranieri.

12:20 – La kermesse ha raggiunto 11,8 milioni di spettatori nelle prime tre serate e +1,2 punti di share rispetto allo scorso anno.

12:17 – Vengono mostrati i dati di ascolto della terza serata del Festival, che ha raggiunto 10,7 milioni di spettatori e il 58,8% di share.

12:15 – Carlo Conti ricorda il chitarrista Giorgio Cocilovo, venuto a mancare poche ore fa.

12:14 – Inizia la conferenza stampa con i vertici Rai, Carlo Conti e i co-conduttori Mahmood e Geppi Cucciari.