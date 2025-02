Nelle scorse ore c’è stata una polemica sganciata da Tony Effe sui gioielli che gli è stato impedito di indossare sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo. Oggi la Rai ha risposto in conferenza stampa, spiegando cosa è successo e come sono andate le cose.

Tony Effe, la risposta della Rai alla polemica

Poco dopo la serata del Festival di Sanremo 2025, Tony Effe ha avuto da ridire sulla decisione da parte della Rai di non fargli indossare dei gioielli che aveva scelto per il suo outfit. A Rai Radio 2 e a Dopo Festival, il rapper ha avuto di che lamentarsi e, di conseguenza, si è detto contrariato per quanto successo.

La faccenda si è diffusa piuttosto rapidamente, tanto da dividere il pubblico sull’accaduto. Oggi ovviamente durante la conferenza stampa se n’è parlato e non è mancato un quesito. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Marcello Ciannamea, che ha voluto fare delle precisazioni sulla reazione da parte di Tony Effe.

Ecco cosa ha dichiarato nella giornata di oggi: “C’è una norma nel regolamento del Festival e nei contratti con le case discografiche, che vieta di associare la notorietà dell’artista a marchi, loghi, ditte e servizi”.

Successivamente ha aggiunto ancora: “Concretamente, noi cerchiamo di evitare casi di pubblicità occulta. Quando il marchio non è visibile, ci basiamo sulla riconoscibilità del prodotto. Alcuni sono più riconoscibili di altri”, ha detto Ciannamea in conferenza stampa senza aggiungere dell’altro. Qui vi riportiamo il video completo con la risposta data in sala stampa.

È escluso quindi con molta probabilità, che stasera Tony Effe possa indossare degli altri gioielli sul palco di Sanremo 2025, data anche la spiegazione data da Marcello Ciannamea in queste ultimissime ore.