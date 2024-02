Sanremo 2025 si becca un altro no! Anche Carlo Conti rifiuta la conduzione del Festival

Sanremo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Sanremo 2025

Carlo Conti ha rifiutato la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Ecco le sue parole in diretta su Rai Uno

La domanda che tutti si pongono è chi condurrà il Festival di Sanremo 2025. A parlarne è stato anche Carlo Conti, che ha dato la sua risposta definitiva.

Carlo Conti a Sanremo 2025?

Dopo il grandissimo successo delle ultime edizioni del Festival, ora la Rai si sta muovendo per cercare il degno erede di Amadeus. Al momento non sappiamo chi condurrà Sanremo 2025 ma a quanto pare Antonella Clerici ha già chiuso le porte a tale possibilità:

“(…) Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa.

Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”.

Adesso, invece, è arrivato il no di Carlo Conti. Il conduttore ne ha parlato ieri sera all’interno del programma “La TV fa 70” nel momento in cui è stato incalzato da Massimo Giletti. Facendo una battuta ha affermato: “Io ne ho fatti tre, belli e tranquilli. Tu quanti ne hai fatti? Nessuno? Eh allora! No, ho già dato e ci siamo divertiti“. Ha poi concluso con un “chi cerca trova” e un sorriso ironico.

Questa mattina, poi, Fiorello a Viva Rai 2 è tornato a parlare della conduzione di Sanremo 2025. Ha rivelato che Carlo Conti sarebbe stato fermato nei corridoi della Rai e gli sarebbe stato ufficialmente chiesto di prendere in mano le redini della kermesse, tuttavia lui stesso avrebbe rifiutato. Di conseguenza ciò che ha detto in diretta TV sarebbe stata solo una conferma per il pubblico.

Dopo il no di Amadeus e la chiusura di Antonella Clerici nell'intervista a Chi, Fiorello svela la proposta ufficiale della Rai a Carlo Conti. Il conduttore ha rifiutato. #Sanremo2025 pic.twitter.com/8Vw5NZJNRB — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 29, 2024

Manca ancora un anno alla prossima edizione del Festival e se da una parte sembra tanto tempo, dall’altra bisogna organizzarsi con largo anticipo. Presto conosceremo il successore di Amadeus e vedremo se riuscirà a battere i suoi record d’ascolti.