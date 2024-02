Geolier diventa un Uovo di Pasqua! A Napoli arriva ‘Ovolier’ (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Una nota cioccolateria di Napoli ha creato un Uovo di Pasqua, a edizione limitata, con le sembianze di Geolier.

L’Uovo di Pasqua di Geolier

In questo ultimo periodo abbiamo parlato di Geolier grazie al suo nuovo traguardo avendo conquistato il Disco di Platino grazie al brano sanremese “I p’ me tu p’ te“. Grazie alla canzone e al sostegno dei propri fan ha scalato la classifica del Festival di Sanremo 2024 ottenendo il secondo posto. Certo, non sono mancate le polemiche ma adesso sembra che si stiano spegnendo lasciando spazio ad altre tematiche.

Oggi, infatti, parliamo di una notizia curiosa e che ha divertito tutto il web. Sul web è cominciato a circolare un video in cui possiamo vedere un cioccolatiere presentare la sua ultima creazione in occasione della Pasqua. Luciano Pipolo, pasticcere napoletano della rinomata Cioccolateria Piluc, ha ideato delle Uova con le sembianze del cantante.

Qui sotto possiamo vederlo mentre ne tiene in mano uno affermando che saranno disponibili fino a esaurimento scorte. In testa l’Uovo di Pasqua con più o meno le fattezze di Geolier porta un cappello, sopra il labbro ha i caratteristici baffi e indossa anche un paio di occhiali. Alla base leggiamo il nome che gli è stato dato, Ovolier, scritta adornata una nota musicale realizzata con lo zucchero:

“Amici, guardate chi è venuto a trovarci nel nostro laboratorio. Indovinate, dai. Questa è la novità dell’anno, lo trovate solo qui. Ciao”.

Geolier al momento non ha ancora commentato l’Uovo di Pasqua con cui Luciano Pipolo gli ha reso omaggio. Tuttavia in molti hanno fatto i complimenti al pasticcere e non vedono l’ora di avere tra le mani questo delizioso Uovo di cioccolato. Qualcuno scherza affermando: “Lo compro solo se sono commestibili pure gli occhiali“.

Dovrete però affrettarvi perché si tratta di un’edizione limitata e solo pochi fortunati potranno appropriarsene.