Carlo Conti fa dietrofront e apre le porte a Sanremo 2025

Sanremo

Nicolò Figini | 3 Aprile 2024

Sanremo 2025

Nelle scorse ore Carlo Conti è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2025 e potrebbe aver fatto un passo indietro dopo le dichiarazioni rilasciate nelle settimane passate.

Carlo Conti fa un passo indietro su Sanremo 2025

Siamo ancora in alto mare per quanto riguarda la conduzione del Festival di Sanremo 2025 dopo che Amadeus ha annunciato che non avrebbe fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Qualcuno, come per esempio Michelle Hunziker, si è proposto mentre altri hanno affermato di non voler prendere parte alla kermesse.

Di quest’ultimo gruppo ha fatto parte anche Carlo Conti sebbene, al momento, sembrerebbe aver fatto marcia indietro. Il noto conduttore di Rai 1 aveva smentito il suo coinvolgimento: “Io ne ho fatti tre, belli e tranquilli. Tu quanti ne hai fatti? Nessuno? Eh allora! No, ho già dato e ci siamo divertiti“. Tuttavia adesso le cose sarebbero cambiate e Conti lo ha rivelato tra le pagine di Chi nel corso di un’intervista.

Prima di tutto ha voluto chiarire che la Rai non ha preso alcun contatto con lui e se ciò avvenisse “mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante“. Nel caso in cui Carlo Conti dovesse rifiutare la conduzione di Sanremo 2025, inoltre, ha affermato che non lo rivelerebbe mai:

“Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta“.

Di conseguenza Carlo Conti ha aperto la porta alla possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025. Al momento non c’è ancora nulla di certo e dovremo rimanere in attesa ancora diverso tempo prima di conoscere ciò che accadrà.