Sanremo 2025, Antonella Clerici dice no alla sua conduzione

Sanremo

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Sanremo 2025

Dopo la suggestione lanciata da Fiorello su una possibile accoppiata Antonella Clerici – Alessandro Cattelan per la conduzione del Festival di Sanremo 2025, la conduttrice ha svelato cosa ne pensa. È disposta a tornare alla direzione artistica della kermesse canora?

Antonella Clerici

Chi sarà il dopo Amadeus? È questa la domanda che in tanti si pongono non appena si è chiuso il sipario sul Festival di Sanremo 2024. C’è chi come Fiorello per la prossima edizione ha avanzato l’ipotesi Antonella Clerici, affiancata da Alessandro Cattelan.

A Viva Rai 2, appena due settimane fa, Fiorello ha posto la domanda alla conduttrice che, a prescindere da tutto ha dichiarato che per quanto possa piacerle l’idea (lei ha tirato in ballo lo stesso Rosario in maniera scherzosa), non ha nulla da perdere. Pensa sia peraltro giusto lasciare spazio ai giovani e tifa per una donna come Direttore Artistico. In attesa di capire cosa succederà, intanto Antonella Clerici è tornata a parlare dell’argomento tra le colonne del settimanale Chi.

La presentatrice, impegnata con È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, ha fatto sapere di avere semplicemente risposto a una boutade di Fiorello nel suo programma mattutino. Quindi ci sarà una possibilità di vedere Antonella Clerici alla conduzione del Festival di Sanremo 2024? Con chiarezza ha affermato alla rivista:

«(…) L’unica battuta che mi sia venuta è stata: “Con te lo farei”. Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto».

Per ora quindi si è trattato di una semplice suggestione lanciata da Fiorello e non ci sarebbe nulla di concreto su un coinvolgimento di Antonella Clerici a Sanremo 2025. Ma mai dire mai! Oggi la conduttrice ha fatto sapere di essere concentrata sui suoi programmi, che fortunatamente vanno molto bene e le stanno regalando grandi soddisfazioni. In generale però ha le idee chiare sui requisiti che dovrebbe avere un direttore artistico. La partita è aperta!