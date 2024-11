La sfida tra Fedez e Tony Effe potrebbe proseguire sul palco di Sanremo 2025! Secondo le ultime voci di corridoio infatti Carlo Conti vorrebbe entrambi i rapper nel cast della kermesse musicale.

Fedez e Tony Effe a Sanremo 2025?

Si iniziano a scaldare i motori di Sanremo 2025. Come tutti sappiamo la prossima edizione del Festival si terrà dall’11 al 15 febbraio e alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Carlo Conti. In queste settimane dunque il presentatore sta lavorando senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e tra pochissimi giorni ci sarà l’annuncio che tutti stiamo aspettando. Il 2 dicembre infatti verranno finalmente svelati i Big che saliranno sul palco dell’Ariston e che faranno parte del cast.

In rete ovviamente non mancano le indiscrezioni e solo poche ore fa sono stati spoilerati i nomi di alcuni presunti artisti che potrebbero prendere parte alla kermesse. Al momento tuttavia ancora nessuna conferma è giunta in merito e solo tra poco più di due settimane scopriremo la verità. In attesa di conoscere i nomi degli artisti in gara, nelle ultime ore sul web si è fatto largo un nuovo pettegolezzo, che sta già facendo discutere.

Stando a quanto rivela MondoTv24, sembrerebbe che Carlo Conti abbia intenzione di avere a Sanremo 2025 due dei rapper più chiacchierati del momento: Fedez e Tony Effe. Come è ben noto, di recente gli artisti sono stati protagonisti di un dissing di fuoco, che ha coinvolto anche Chiara Ferragni e Taylor Mega. I due cantanti se ne sono dette di ogni e per giorni il loro botta e risposta ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso.

Stando a quanto si legge dunque, pare che Conti sia intenzionato a far proseguire la sfida tra Fedez e Tony Effe anche sul palco dell’Ariston. Ma cosa accadrà dunque? Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro se davvero il conduttore abbia intenzione di portare i due rapper al Festival. A breve però ne sapremo di più in merito.