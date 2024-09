Il cast di Suzuki Music Party è quasi al completo. Questa mattina infatti Amadeus ha annunciato sui suoi profili social 4 nuovi Big che saliranno sul palco della kermesse musicale, che andrà in onda sul Nove il prossimo 22 settembre.

I 4 nuovi Big del cast di Suzuki Music Party

Tutto inizia a essere pronto per Suzuki Music Party. Il grande evento musicale come sappiamo andrà in onda sul canale Nove il prossimo 22 settembre, con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Come il presentatore ha già specificato, non si tratterà di una gara, ma di una vera festa, durante la quale 15 Big della musica italiana presenteranno live per la prima volta i loro nuovi brani. La serata verrà registrata il prossimo 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano e i biglietti per assistere allo show sono già disponibili per l’acquisto.

In questi giorni nel mentre Amadeus sta anche annunciato il cast. Fino a questo momento sono stati 8 gli artisti svelati: Anna, Tananai, Fiorella Mannoia, Lazza. E ancora sul palco troveremo: Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang. Questa mattina però è arrivata una nuova sorpresa, che sta già facendo discutere il web.

Con un video caricato sui suoi profili social, Amadeus ha annunciato altri 4 Big che andranno ad arricchire il cast di Suzuki Music Party. A prendere parte al grande evento musicale saranno dunque Achille Lauro, Ornella Vanoni, Simba La Rue e Merk & Kremont.

Sta dunque prendendo forma il cast della kermesse, che senza dubbio è già attesissima da tutto il pubblico. Nelle prossime ore intanto il conduttore annuncerà gli ultimi tre Big che prenderanno parte all’evento e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Ricordiamo dunque l’appuntamento con questo imperdibile show, fissato a domenica 22 settembre, naturalmente in prima serata sul canale Nove.