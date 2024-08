Fervono i preparativi per Sanremo 2025 e in questi mesi Carlo Conti sta lavorando senza sosta. Di recente intanto si mormora che il conduttore vorrebbe avere al suo fianco al Festival nientemeno che Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi sarà a Sanremo 2025?

È ancora molto lontana la partenza del Festival di Sanremo 2025, tuttavia in questi mesi la grande macchina della kermesse si è già messa in movimento. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale, solo di recente ha rivelato il regolamento della prossima edizione e di certo ne vedremo di belle. In rete intanto si parla già molto del cast di Big che salirà sul palco del Teatro Ariston. Al momento tuttavia il presentatore non ha confermato alcun nome e solo il prossimo dicembre sapremo chi saranno i 24 artisti in gara.

Nel frattempo Conti si sta anche occupando di tanti altri dettagli, tra cui scegliere i co-conduttori e le co-conduttrici che lo affiancheranno. Sul web naturalmente non mancano le indiscrezioni e solo qualche giorno fa si è parlato del possibile arrivo di Cristiano Malgioglio. Ma non è finita qui.

Stando a quanto rivela Alberto Dandolo per Oggi, pare che Carlo Conti al suo fianco a Sanremo 2025 voglia anche una cara amica. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessia Marcuzzi. Come è noto tra poche settimane la presentatrice farà parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, nelle vesti di giurata fissa. Tuttavia pare che Conti voglia affidare alla Marcuzzi “un ruolo di primo piano nel prossimo Festival”.

Attualmente però non è ancora ben chiaro cosa potrebbe accadere e di conseguenza vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze. Nei mesi a venire infatti Carlo annuncerà anche i nomi dei personaggi che lo accompagneranno alla conduzione della kermesse musicale e di certo non mancheranno i colpi di scena.