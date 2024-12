In queste ore è spuntata un’indiscrezione sulla foto promozionale scattata a Fedez in occasione di Sanremo 2025

In questi ultimi giorni è stata rilasciata un’indiscrezione secondo la quale Fedez avrebbe scattato la foto promozionale di gruppo, in occasione di Sanremo 2025, da solo. Ma non sarebbe stato l’unico e qui di seguito vi riveliamo chi sono gli altri cantanti. Cosa sappiamo.

Il rumor sulla foto di gruppo a Sanremo 2025

Non molti giorni fa Fedez si è presentato sul palco di Sanremo Giovani per annunciare il titolo della sua canzone. In questo frangente, tuttavia, molti spettatori si sono domandati se stesse bene. Di l’ a poco è spuntato un retroscena e per spegnere ogni possibile polemica il rapper stesso è intervenuto sui social.

Oggi, però vi vogliamo parlare di un rumor di cui ha parlato Gabriele Parpiglia in merito a Federico (e ad altri Big) sulla loro partecipazione alla foto di gruppo per TV Sorrisi e Canzoni in occasione di Sanremo 2025. Sul suo profilo Twitter si legge:

“Fedez ha scattato la foto di TV Sorrisi e Canzoni il giorno prima rispetto agli altri artisti in gara (Conti ha ripristinato la foto di gruppo). Oltre a lui anche Ranieri, Gabbani e Olly hanno scattato il giorno prima perché il 19 avevano dei Live. (Gabbani al Forum, Ranieri a teatro e Olly a Napoli). Gli altri avevano impegni, Fedez no. Perché?”.

Al momento non abbiamo una risposta a questa domanda, ma possiamo pensare che Federico abbia avuto degli impegni che potrebbero non essere legati alla musica o al proprio lavoro. Forse ha avuto un contrattempo personale e non avrebbe potuto presenziare il 19 dicembre insieme a tutti gli altri concorrenti in gara.

Vedremo se nei prossimi giorni lui stesso darà delle spiegazioni oppure deciderà di lasciar correre, così da prepararsi e concentrarsi solo sul Festival di Sanremo. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le news del caso e rimarremo a disposizione per qualsiasi dichiarazione deciderà di rilasciare il diretto interessato.