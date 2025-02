Giungono nuove indiscrezioni intorno al Festival di Sanremo 2025, secondo cui Carlo Conti avrebbe dato un preciso avvertimento a tutti i cantanti in gara prima della kermesse canora. Ecco cosa si mormora in queste ultimissime ore antecedenti all’avvio della manifestazione musicale.

Sanremo 2025

Dopo la curiosa previsione di Fabrizio Corona sul vincitore, c’è grande attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Mentre Carlo Conti nelle scorse ore ha annunciato chi sono i nuovi super ospiti internazionali che vedremo sul palco del Teatro Ariston, ci sono anche altre notizie intorno alla manifestazione canora.

Una di queste l’ha lanciata Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram. Secondo l’esperto di gossip da parte del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, sarebbe arrivato un avvertimento prima dell’avvio della kermesse. Stando al pettegolezzo avrebbe avvertito i Big in gara con alcune doverose precisazioni.

Ma leggiamo quanto riportato da Amedeo Venza sul suo account circa questa situazione chiacchieratissima e, in ogni caso, da prendere certamente con le pinze: “Carlo Conti non gradisce alcuni avvenimenti pre Sanremo e avrebbe avvertito alcuni protagonisti che rischiano la squalifica! BOOOM”. Per ora non sembrerebbero esserci altre indicazioni.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Sanremo 2025

Come abbiamo già detto prendiamo il rumor per quello che è senza dare alcun tipo di certezza. Al momento prendiamo l’indiscrezione con le pinze e semmai Carlo Conti volesse fare delle doverose precisazioni a riguardo, noi siamo ben felici di ascoltarlo.