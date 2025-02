Dopo l’uscita su tutte le piattaforme delle canzoni in gara a Sanremo 2025, ecco che arrivano i primi numeri degli streaming. A tal proposito, abbiamo la top 10 degli ascolti sulla paittaforma musicale più famosa: Spotify. Ecco chi c’è (a sorpresa) sul podio secondo gli stream del pubblico.

La top 10 degli stream Spotify delle canzoni di Sanremo 2025

Martedì 11 febbraio si è svolta la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Per l’occasione Carlo Conti ci ha fatto ascoltare tutti le canzoni dei Big in gara e dal giorno successivo (cioè ieri) tutti i brani sono disponibili su tutte le piattaforme streaming. Tra queste sono comprese ovviamente anche quelle delle Nuove Proposte che appunto si sono esibite ieri in semifinale.

La piattaforma più usata dagli utenti è sicuramente Spotify e quindi c’è curiosità nel capire come gli ascoltatori di essa hanno recepito i pezzi in gara a Sanremo 2025. Il pubblico è d’accordo con i voti della sala stampa e delle radio oppure si trova con un’idea ben diversa? A quanto pare gli ascoltatori hanno gusti diversi. Ecco infatti la top 10 di debutto di Spotify delle canzoni in gara:

Balorda Nostalgia di Olly Battito di Fedez Damme ‘na mano di Tony Effe La cura per me di Giorgia Fuorilegge di Rose Villain Incoscienti giovani di Achille Lauro Dimenticarsi alle 7 di Elodie La tana del granchio di Bresh La mia parola di Shablo con Guè, Joshua e Tormento Lentamente di Irama

Per quanto riguarda il resto degli artisti,ecco il resto della classifica Spotify delle canzoni di Sanremo 2025. Tra queste sono comprese anche le Nuove proposte:

11. L’albero delle noci di Brunori Sas

12. Fango in paradiso di Francesca Michielin

13. Chiamo io chiami tu di Gaia

14. Cuoricini dei Coma Cose

15. Volevo essere un duro di Lucio Corsi

16. Quando sarai piccola di Simone Cristicchi

17. Il ritmo delle cose di Rkomi

18. Febbre di Clara

19. Grazie ma no grazie di Willie Peyote

20. Tu con chi fai l’amore dei The Kolors

E concludiamo con il resto della classifica dove a tal proposito abbiamo:

21. Se ti innamori muori di Noemi

22. Mille vote ancora di Rocco Hunt

23. Eco di Joan Thiele

24. Amarcord di Sarah Toscano

25. Viva la vita di Francesco Gabbani

26. Anema e core di Serena Brancale

27. Non ti dimentico dei Modà

28. Vertebre di Settembre

30. Pelle diamante di Marcella Bella

31. Tra le mani il cuore di Massimo Ranieri

36. Rockstar di Alex Wyse

39. Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore di Vale LP e Lil Jolie

42. Goodbye (Voglio Good vibes) di Maria Tomba

Come possiamo notare ci sono dei primi posti un po’ diversi dai voti degli addetti ai lavori. Ci saranno quindi grandi cambiamenti nel corso della finale di Sanremo 2025? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime serate. Già ieri abbiamo notato che un cantante come Fedez è finito in Top 5. Mentre non era presente con il solo volto della stampa.

Un piccolo appunto lo facciamo anche sulla Nuove Proposte che vedono Settembre sopra ad Alex Wyse. Questo può far pensare che l’ex cantante di X Factor possa vincere la finale della sua categoria che è in onda stasera. Vi ricordiamo infatti che il 13 febbraio il pubblico vota per la canzone vincitrice delle Nuove Proposte.