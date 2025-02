Elettra Lamborghini, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2025, ha confermato che una delle canzoni in gara era stata inizialmente proposta a lei.

Sanremo 2025, la rivelazione di Elettra Lamborghini

Durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2025, Elettra Lamborghini ha confermato un curioso retroscena su una delle canzoni in gara.

La cantante ha confermato che uno dei brani presentati quest’anno sul palco dell’Ariston le era stato inizialmente proposto, ma alla fine aveva deciso di rifiutarlo perché non lo sentiva adatto a lei.

Quando il giornalista che ha aperto l’argomento le ha chiesto se potesse svelare di quale canzone si trattasse, Elettra ha preferito evitare di fare nomi, spiegando la propria scelta con grande diplomazia:

“Sì, è vero. Va beh, non mi sento di dire qual è perché spesso succede che uno ascolti una canzone più che un’altra, semplicemente non la sentivo mia.”

Lamborghini ha poi aggiunto che, nonostante non avesse trovato la giusta connessione con il pezzo, apprezza molto il modo in cui è stato realizzato e interpretato dall’artista che lo sta portando in gara:

“Molto bella, bellissima. Però sicuramente non era per me.”

Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato la curiosità dei presenti e del pubblico sui social. Molti ora si chiedono quale brano potesse essere stato destinato inizialmente a lei.

Non è raro che alcune canzoni passino di mano tra artisti prima di trovare la giusta voce per rappresentarle. Anche in passato, diversi brani presentati a Sanremo erano stati scritti o pensati per cantanti diversi da quelli che poi li hanno effettivamente portati sul palco.

Chissà se in futuro Elettra Lamborghini tornerà a calcare il palco dell’Ariston con un brano su misura per lei. Per ora, la aspettiamo nelle vesti di co-conduttrice questa sera, insieme a Katia Follesa e Miriam Leone.