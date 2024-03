Sanremo

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Sanremo 2025

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che Alessandro Cattelan sia sempre più vicino alla conduzione di Sanremo 2025. Tuttavia pare esserci un “ma”.

Le nuove indiscrezioni su Sanremo 2025

Sappiamo bene che già da settimane si parla di Sanremo 2025, nonostante l’ultima edizione del Festival sia terminata soltanto un mese fa. In rete infatti circolano già numerose indiscrezioni circa il prossimo possibile conduttore della kermesse, dopo l’addio di Amadeus, che ha deciso di prendersi una meritata pausa. Pare però che attualmente i vertici Rai non abbiano ancora trovato una soluzione, anche a fronte dei diversi forfait di alcuni celebri volti noti dello spettacolo, tra cui Laura Pausini, Antonella Clerici e Carlo Conti. Al contrario però c’è anche chi si è candidato per la conduzione della kermesse, come Alessandro Cattelan, che a Domenica In ha affermato:

“Parliamo dello show più importante del nostro paese. Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non è che ci devi pensare, devi rispondere presente e vai. È una roba gigantesca, soprattutto per me che ho tenuto un certo tipo di esposizione che non è quella del quotidiano”.

Oggi intanto a lanciare una nuova indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il noto giornalista, sembrerebbe che Alessandro Cattelan sia sempre più vicino alla conduzione. Il presentatore infatti sembrerebbe aver convinto il futuro amministratore delegato Rai, che però vorrebbe separare la conduzione dalla direzione artistica. Allo stesso tempo però il nome di Cattelan avrebbe scaturito alcune preoccupazioni in Rai Pubblicità.

Per questo motivo, sempre stando alle indiscrezioni, pare che a Viale Mazzini stiano pensando anche a una conduzione multipla. Si starebbe infatti immaginando un gruppo di presentatori, che andrebbero ad affiancare Cattelan. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e a oggi l’azienda non ha confermato nessuna indiscrezione riguardante la prossima edizione del Festival.