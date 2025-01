Al TG1 quest’oggi Carlo Conti ha annunciato che saranno assegnati due importantissimi premi alla carriera a Sanremo 2025. Gli artisti scelti per questo riconoscimento sono precisamente Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Ecco l’annuncio dato in giornata.

Sanremo 2025, i due premi speciali alla carriera

Oggi ci sono delle importantissime novità per quanto riguarda Sanremo 2025. Durante il collegamento con il TG1 Carlo Conti ha presentato le cover e i duetti che ascolteremo nel corso della quarta serata del Festival, in programma dall’11 febbraio. E le novità e sorprese non sembrano di certo mancare.

Carlo Conti però non ha solo parlato di questo ma ha dato anche un annuncio importantissimo. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha infatti raccontato che saranno assegnati due importantissimi premi alla carriera e chi ne potrà usufruire nello specifico:

“Ci saranno due premi alla carriera. Il primo va ad una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival di Sanremo e l’ha vinto per ben tre volte ed è Iva Zanicchi. L’altro è uno dei grandi cantautori italiani che continua a regalarci successi ed è il grande Antonello Venditti”.

Sempre il conduttore ha aggiunto che per entrambi si tratterà certamente di una sorpresa, dato che non erano a conoscenza di questa notizia: “Sto facendo l’invito adesso. Anche loro lo scoprono adesso”.

Dunque si tratterà di serate davvero molto speciali e “piene” di emozioni quelle che ci aspettano a Sanremo 2025. La serata del 14 febbraio poi vedrà l’esecuzione dei brani (cover note e amatissime) da parte dei 30 artisti. Sarà la giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33% a decidere. L’artista più votato vincerà la Serata Cover.

Sanremo 2025 scalda i motori!