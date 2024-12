I 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025 sono stati annunciati solamente poche ore fa, ma gli scommettitori hanno già detto la loro, decretando i favoriti alla vittoria della kermesse musicale. Ecco chi c’è sul podio.

Chi vincerà Sanremo 2025?

Si stanno scaldando i motori del Festival di Sanremo 2025. Ieri pomeriggio infatti sono stati annunciati i 30 Big in gara, che a febbraio saliranno sul palco dell’Ariston per presentare le loro nuove canzoni. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e senza dubbio tra gli artisti selezionati da Carlo Conti ci sono nomi di spicco, come Giorgia, Elodie, Fedez, Tony Effe e molti altri. Nonostante siano trascorse solamente una manciata di ore da questo annuncio e nonostante manchino ancora due mesi alla partenza del Festival, sembrerebbe che gli scommettitori si stiano già dando da fare.

I bookmakers hanno fatto già le prime ipotesi ed è così stata stilata una classifica con i favoriti alla vittoria della prossima edizione della kermesse musicale. Ma chi sono gli artisti che hanno più speranze di classificarsi al primo posto? Andiamo a scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Maria caccia Alessio e Mario abbandona il programma

A contendersi la vittoria di Sanremo 2025, secondo gli scommettitori Sisal, ci sono nientemeno Giorgia ed Elodie, entrambe quotate 5.00. A seguire troviamo Olly, quotato a 7.50, e Achille Lauro, Noemi e Irama, quotati a 9.00. La classifica con i favoriti alla vittoria prosegue con Francesco Gabbani (12.00) e Gaia, Clara, Fedez, Francesca Michielin e Tony Effe, tutti quotati a 16.00. Agli ultimi posti troviamo invece Massimo Ranieri e Lucio Corsi (quotati a 66.00) e Marcella Bella (100.00).

Naturalmente al momento si tratta solo di una prima stima e nelle settimane a venire tutto potrebbe cambiare. Attualmente infatti non si conoscono ancora i brani proposti dai Big. Di conseguenza dunque è ancora presto per poter stabilire un possibile vincitore del Festival.