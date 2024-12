Ieri Carlo Conti ha annunciato i Big di Sanremo 2025. Nel cast ci saranno anche Fedez e Tony Effe e in rete qualcuno ha ipotizzato a un possibile dissing tra i due artisti sul palco dell’Ariston. Adesso però il conduttore interviene e spegne le polemiche.

Parla Carlo Conti

Finalmente ieri è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando. In diretta su Rai 1, durante il TG delle 13.30, Carlo Conti ha rivelato i 30 Big che a febbraio saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025. Tra i tanti nomi, ad attirare l’attenzione del web sono stati in particolare due artisti: Fedez e Tony Effe. I rapper infatti fanno entrambi parte del cast della prossima edizione della kermesse musicale e di certo in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà tra loro. Come tutti sappiamo infatti solo qualche settimana Federico e Tony sono stati protagonisti di un lungo dissing, che per giorni ha fatto discutere.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, i favoriti alla vittoria secondo gli scommettitori

Adesso dunque numerosi utenti stanno già ipotizzando che a Sanremo possa esserci uno nuovo faccia a faccia tra i cantanti. A seguito delle numerose teorie dunque a rompere il silenzio in queste ore è stato proprio Carlo Conti. Il conduttore e il direttore artistico del Festival della canzone italiana ha già spento le polemiche su Fedez e Tony Effe. Ma non solo. Carlo infatti ha assicurato che tra i due non ci sarà alcun dissing sul palco dell’Ariston e in merito ha dichiarato:

“Tranquilli, nessun duo, non canteranno insieme. Sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta”.

LEGGI ANCHE: Spotify Wrapped 2024, la top 10 degli artisti, delle canzoni e album più ascoltati dell’anno

Insomma sembrerebbe dunque che Fedez e Tony Effe abbiano deciso di mettere da parte, almeno per il momento, i vecchi rancori. Entrambi si godranno questa bellissima esperienza al Festival di Sanremo e senza dubbio ci regaleranno grandi emozioni. Carlo Conti nel mentre in queste settimane ultimerà gli ultimi dettagli per la kermesse e di certo le aspettative non verranno deluse.