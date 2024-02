Sanremo 2025, Peppe Vessicchio ha due nomi in mente per sostituire Amadeus

Sanremo

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Sanremo 2025

Il toto-nomi per sostituire Amadeus per il Sanremo 2025 è iniziato e molti personaggi noti dello spettacolo sono venuti fuori tra le ipotesi. C’è anche chi si è proprio proposto, ma per il momento non c’è alcuna notizia ufficiale. Ognuno ha quindi la sua idea tra cui Peppe Vessicchio che ha dato la sua opinione sul prossimo conduttore e direttore artistico.

Peppe Vessicchio propone Stefano De Martino e Paolo Bonolis per Sanremo 2025

Anche se in tanti vorrebbero che ci ripensasse, Amadeus ha fatto la sua scelta e non sarà il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025. Dopo cinque edizioni di Festival, ha preferito fermarsi. E chissà se magari tornerà tra qualche anno? Adesso però la Rai deve trovare un sostituto che dovrà essere all’altezza dell’eredità lasciata da Amadeus e sicuramente non sarà semplice.

Questo è quindi un argomento molto caldo anche perché l’annuncio del prossimo conduttore e direttore artistico non tarderà troppo ad arrivare. Le ipotesi sono tante non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i commenti del pubblico. E così anche Peppe Vessicchio, che di Festival se ne intende, ha parlato del prossimo Sanremo.

Ospite del programma di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”, il direttore d’orchestra ha detto: “Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vedere anche l’anno prossimo Amadeus, anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un’autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema”.

Ma non solo, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio ha dato quindi due nomi che lui vedrebbe bene come sostituti di Amadeus. “È difficile pensare ad un suo sostituto. Forse potrebbe esserci un giovane come Stefano De Martino oppure uno più esperto come Paolo Bonolis, che però sta in un’altra azienda…”, ha riferito.

I nomi di Stefano De Martino e Paolo Bonolis sono già usciti in questi giorni come ipotesi di sostituti di Amadeus per Sanremo 2025. Oltre a loro si è parlato anche molto dell’accoppiata Cattelan-Clerici.