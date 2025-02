Rivelata la scaletta e l’ordine di uscita della quinta serata del Festival di Sanremo 2025: ecco come si esibiranno i Big

Stasera va in onda la finale del Festival di Sanremo 2025. Poco fa intanto è stata rivelata la scaletta e l’ordine di uscita dei Big della quinta e ultima serata della kermesse.

La scaletta della finale di Sanremo 2025

Questa sera su Rai 1 va in onda la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2025, durante la quale scopriremo finalmente chi sarà a vincere la 75esima edizione della kermesse musicale. Nel corso della diretta i 29 Big in gara saliranno per l’ultima volta sul palco dell’Ariston e proporranno nuovamente le loro canzoni. Al termine di tutte le performance scopriremo la classifica definitiva e la Top 5. A quel punto si riapriranno le votazioni, al termine delle quali avremo il vincitore ufficiale.

Poco fa intanto è stata rivelata la scaletta e l’ordine di uscita dei Big della quinta puntata di Sanremo. Ma cosa accadrà e come si esibiranno i cantanti in gara? Scopriamolo:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma_Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo feat. Gue, Joshua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano

Appuntamento dunque a questa sera, con la finale del Festival di Sanremo 2025.