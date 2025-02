Nel 2024 ha conquistato tutti con Diamanti grezzi, ma ora arriva un nuovo interessante brano per la giovane artista. Ecco il testo e significato di Febbre, canzone di Clara a Sanremo 2025: tutti i dettagli di questo brano del Festival.

Febbre testo canzone Clara

A un anno di distanza dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con Diamanti grezzi, Clara torna con Febbre, canzone presentata alla kermesse canora nel 2025. Ma conosciamo il testo di questo brano così interessante? Ecco un piccolo stralcio qui a seguire:

“Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa”

Questo quindi parte del testo del pezzo dell’artista in gara al Festival.

Chi sono gli autori che hanno scritto la canzone Febbre di Clara in gara a Sanremo 2025? Il testo di questo brano vede la firma della stessa artista e di J. Ettorre, Calearo, F. Abbate e D. Faini. Si tratta certamente di nomi illustri del panorama musicale italiano, che hanno in tutti questi anni realizzato dei pezzi importantissimi e interessanti della musica italiana.

Significato Febbre di Clara

Qual è il significato di Febbre di Clara, canzone in gara a Sanremo 2025? A TV Sorrisi e Canzoni l’artista ha raccontato:

«È un brano che avevo da tempo nel cassetto e che parla di quanto sia importante trovare la versione migliore di sé stessi anche quando attraversiamo alti e bassi», ha rivelato la cantante.

E proprio gli up & down che ci regala la vita, come precisato su RaiPlay, sono paragonati alla febbre (che sale e scende).

Le parole di Clara prima di Sanremo 2025

Prima di prendere parte al Festival di Sanremo 2025, Clara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Rai Play. Ecco le sue parole:

“Sono partita da questo anno che è stato per me molto importante dai cambiamenti che ho avuto verso di me e da come approccio alla vita. È un po’ un dialogo con me stessa e con il mio sogno che mi ha portata a cantare”

Ma come ha reagito quando le è stato comunicato che avrebbe preso parte al Festival di Sanremo con la canzona Febbre? Clara ha rivelato che ha subito postato sui social, d’istinto, un brano in cui cantava da bambina. Arriva da un anno che le ha stravolto la vita, dato che da sempre sogna di fare musica.

Ci ha tenuto poi a ringraziare Carlo Conti per l’opportunità data.

