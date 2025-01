A distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale dei co-conduttori di Sanremo 2025, spuntano in rete i nomi di due grandi volti del mondo dello spettacolo: Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Marcuzzi e Malgioglio a Sanremo 2025?

Ci stiamo avvicinando sempre più alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e ormai manca solo un mese alla prima serata della kermesse. In queste settimane dunque verranno ultimati i dettagli finali della manifestazione e nei giorni a venire arriveranno nuovi attesi annunci da parte di Carlo Conti. Stando alle ultime voci di corridoio infatti a inizio settimana il presentatore e direttore artistico della manifestazione annuncerà finalmente i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE: Ultimo torna in Italia e decine di fan lo attendono in aeroporto

Tanto și è detto sui volti che faranno da spalla a Conti, tuttavia a oggi non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore un nuovo pettegolezzo si è fatto largo in rete. Stando a quanto rivela Il Fatto Quotidiano infatti ad arrivare a Sanremo 2025 potrebbero esserci anche due grandi nomi del mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alessia Marcuzzi e di Cristiano Malgioglio. Proprio la conduttrice infatti in una recente intervista a Il Corriere della Sera si è candidata per prendere parte al Festival, affermando:

“Guardo Sanremo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro”.

Adesso dunque pare che la richiesta di Alessia Marcuzzi potrebbe essere accolta. Ma non solo. Al suo fianco potrebbe esserci anche Cristiano Malgioglio e di certo sul palco di Sanremo 2025 potrebbe accadere di tutto. Ricordiamo che a breve Carlo Conti annuncerà i suoi co-conduttori e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.