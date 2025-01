Ultimo torna in Italia e decine di fan lo attendono in aeroporto a Roma: ecco il video del momento, caricato sui social del cantante

Dopo un lungo soggiorno a New York, in occasione della nascita di suo figlio Enea, in queste ore Ultimo ha finalmente fatto ritorno in Italia. Ad attendere il cantautore in aeroporto a Roma decine di fan.

Ultimo è tornato in Italia

Sono settimane importanti queste per Ultimo. Il cantautore infatti solo di recente è diventato papà per la prima volta e attualmente si sta godendo il suo piccolo Enea. L’artista romano tuttavia non smette di pensare al suo lavoro e alla sua musica e proprio la prossima estate partirà per il suo nuovo tour di stadi, che lo porterà nelle principali città italiane. Solo qualche giorno fa è arrivata notizia che la tournée, a poco meno di 7 mesi dalla prima data, ha già registrato il tutto esaurito e di certo questo è un grande e importante traguardo per Niccolò.

In questo periodo intanto, come di certo in molti sapranno, il cantante ha vissuto con la sua compagna a New York, città in cui è venuto al mondo suo figlio. Dopo diverse settimane trascorse in America però nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando.

Ultimo è infatti tornato finalmente in Italia e per lui c’è stata subito una meravigliosa sorpresa. Ad attendere il cantautore in aeroporto a Roma c’erano infatti decine di fan, che hanno accolto con grande calore Niccolò. Ma non solo. L’artista ha anche concesso dei selfie e qualche autografo al suo pubblico e il video del momento è stato in seguito condiviso sui suoi social ufficiali.

Grande emozione dunque per il cantante, che finalmente è tornato a casa. Adesso Moriconi si preparerà ad affrontare la sua tournée e senza dubbio non mancheranno tante sorprese per tutti i fan. Ma come ci stupirà stavolta il cantautore? Non resta che attendere per scoprirlo.