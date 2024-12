Secondo le ultime news, Tiziano Ferro, Mahmood e Blanco avrebbero scritto alcuni brani in gara al Festival di Sanremo 2025

Ieri, dopo mesi di speculazioni e gossip, sono finalmente stati annunciati i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. In queste ore intanto è giunta voce che Tiziano Ferro, Mahmood e Blanco hanno scritto alcuni dei brani che sentiremo a partire dall’11 febbraio.

Il retroscena su alcuni brani di Sanremo 2025

Manca ormai sempre meno alla partenza del Festival di Sanremo 2025. In queste settimane si stanno scaldando i motori della nuova edizione della kermesse musicale e solo poche ore fa è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando. Ieri infatti Carlo Conti ha finalmente annunciato i nomi dei 30 Big in gara, che a partire dall’11 febbraio saliranno sul palco del Teatro Ariston. Grandi artisti quest’anno nel cast, da Giorgia, a Fedez, passando per Elodie, Francesca Michielin, Tony Effe, Emis Killa e tanti altri.

Cresce dunque l’attesa per la partenza del Festival della canzone italiana e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Mentre aspettiamo di capire cosa accadrà però, in queste ore è emerso un retroscena che ha già attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivelato da Il Mattino, sembrerebbe che Tiziano Ferro, Mahmood e Blanco abbiano scritto alcuni dei brani in gara a Sanremo 2025. Secondo la celebre testata, il cantautore di Latina avrebbe firmato la canzone di Massimo Ranieri, con il quale già in passato ha avuto modo di lavorare. Pare invece che i cantanti di Brividi, canzone vincitrice del Festival 2022, abbiano scritto il pezzo di Noemi, che si prepara a tornare all’Ariston dopo 3 anni.

Si preannunciano dunque grandi emozioni quest’anno e di certo le aspettative non saranno deluse. Tra qualche giorno intanto gli artisti in gara riveleranno i titoli delle canzoni che sentiremo a febbraio e non sono esclusi grandi colpi di scena.