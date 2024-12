Sapete chi sono i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2025? Ecco la lista completa stilata gentilmente da All Music Italia.

La lista degli esclusi da Sanremo 2025

Finalmente ora sappiamo tutto. Non ci sono più dubbi, sé o ma! Ieri alle 13:30 Carlo Conti, puntualissimo, si è presentato al TG1 per svelare finalmente la lista dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 (QUI TUTTI).

Ma come capita in ogni edizione, dopo l’annuncio dei fortunati prescelti, il pubblico si chiede anche chi sono gli esclusi dalla manifestazione canora più importante dell’anno. Ebbene grazie a All Music Italia abbiamo un quadro completo della situazione. Ci sono tanti artisti di rilievo, alcuni inaspettati, che si sono beccati, purtroppo, un “No” secco dal direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025.

Partiamo dai Jalisse, che negli ultimi 28 anni dopo il trionfo di Fiumi di parole, ci hanno sempre provato, ma con scarso successo. Si passa poi ad Al Bano, anche lui tra i nomi più gettonati ma esclusi dall’elenco. Tra gli altri illustri troviamo anche Patty Pravo, in uscita con un nuovo disco e una delle storiche band italiane, i Nomadi.

Ma non sono finiti….