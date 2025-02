Carlo Conti avrebbe proposto a Maria De Filippi la co-conduzione di Sanremo 2025, per ripetere l’esperienza del 2017, ma la conduttrice avrebbe declinato l’invito.

Carlo Conti ed il presunto invito a Maria De Filippi per Sanremo 2025

Finalmente siamo giunti al fatidico giorno: la nuova edizione del Festival di Sanremo aprirà ufficialmente i battenti questa sera. Tante le sorprese in serbo e il pubblico non vede l’ora di ascoltare le canzoni, di fare punti al FantaSanremo e di vedere i co-conduttori e gli ospiti all’opera.

A proposito di presenze sul palco del Teatro Ariston, nelle ultime ore Dagospia ha lanciato un’indiscrezione, secondo cui un nome che nei mesi scorsi non era mai emerso nel mezzo delle svariate speculazioni ed ipotesi sarebbe stato contattato per Sanremo 2025 dal direttore artistico.

Stando a quanto riportato dalla testata, Carlo Conti avrebbe cercato di coinvolgere nuovamente Maria De Filippi in questa nuova avventura, invitandola a partecipare come co-conduttrice, anche solo per una serata del Festival.

La proposta, che sembrava un’opportunità di un ritorno prestigioso, non è però andata a buon fine. Nonostante i rapporti professionali e personali eccellenti che legano i due, Maria De Filippi avrebbe gentilmente declinato l’invito.

Nel 2017, i due avevano già avuto l’occasione di condividere il palco del Teatro Ariston, facendo storia con una conduzione molto apprezzata dal pubblico. L’idea di un possibile ritorno della coppia, quindi, sembrava quasi naturale, soprattutto considerando la sintonia che lega i due.

Così, però, non è stato. Nonostante questa collaborazione passata, Maria De Filippi sembra aver scelto di non accettare la proposta di Carlo Conti, preferendo concentrarsi su altri impegni televisivi che la legano a Mediaset.

Nonostante ciò, le aspettative sul Festival di Sanremo 2025 restano altissime e la kermesse, che ogni anno attira milioni di telespettatori, non mancherà di regalare sorprese e colpi di scena.