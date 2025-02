Come sarà la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025? In che ordine si esibiranno i Big in gara e quindi qual è l’ordine delle canzoni? Ancora non è stata rivelata la scaletta ufficiale dell’11 febbraio ma abbiamo quella presunta dopo le prove generali di oggi. Eccola.

L’ordine di esibizione della prima serata di Sanremo 2025: la presunta scaletta

C’è molta attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2025 e tanta curiosità da parte del pubblico per le canzoni dei Big in gara. Ma c’è ancora da aspettare poco più di 24 ore per ascoltarle tutte, anche se ci sono già i primi commenti.

Ma tanti vogliono anche sapere quale sarà la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025 che va in onda l’11 febbraio. Ricordiamo che nella prima serata si esibiscono tutti e 29 gli artisti in gara. Ancora non c’è una scaletta ufficiale, ma dopo le prove generali di oggi a cui abbiamo assistito si vocifera che l’ordine di uscita sia il seguente:

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Olly

Elodie

E ancora continuiamo con:

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Fedez

Lucio Corsi

Bresh

Rocco Hunt

Joan Thiele

Francesca Michielin

The Kolors

Come detto, questa è una presunta scaletta della prima serata di Sanremo 2025, non è ufficiale. Probabilmente domani sapremo come sarà realmente. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, si esibiranno per la prima volta nella serata di mercoledì e scopriremo il vincitore in quella di giovedì.