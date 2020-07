Sanremo Giovani 2020: le selezioni arrivano su Rai 1. A condurre ci sarà Amadeus

1 Le selezioni di Sanremo Giovani 2020 arrivano in seconda serata su Rai 1. Alla conduzione del programma ci sarà Amadeus

Da qualche settimana si è finalmente messa in moto la grande macchina dietro il Festival di Sanremo, e già fervono i preparativi della prossima edizione della kermesse. Come sappiamo alla conduzione e alla direzione artistica ancora una volta ci sarà Amadeus, pronto a rimettersi in gioco dopo il grande successo ottenuto. Oltre ai Big naturalmente, a prendere parte alla manifestazione ci saranno anche le Nuove Proposte, che verranno scelte come sempre tramite il circuito Sanremo Giovani 2020. Come ricorderemo lo scorso anno le selezioni dei cantanti erano state inserite nel programma Italia Sì di Marco Liorni. Tuttavia adesso pare che le cose stiano per cambiare.

Come svela TvBlog in esclusiva infatti Sanremo Giovani 2020 sarà un programma a sé stante, e vedrà la conduzione di Amadeus. 5 sembrerebbero essere gli appuntamenti previsti, che andranno in onda su Rai 1 in seconda serata, probabilmente di giovedì. Questo quanto si legge in merito:

Quest’anno Sanremo giovani, o meglio le selezioni di Sanremo giovani cambiano collocazione nel palinsesto della prima rete della televisione pubblica, dopo l’inserimento nello scorso anno nel varietà di Marco Liorni Italia sì. L’appuntamento è fissato nella seconda serata del giovedì, probabilmente già dalla metà del mese di ottobre, per 5 puntate. Amadeus condurrà lui stesso questo quintetto di appuntamenti in una seconda serata “vera” e per vera intendiamo che il programma andrà in onda entro le ore 23, se non prima”.

Come se non bastasse TvBlog svela anche la programmazione della serata. Come si legge, sul primo canale della rete pubblica andrà in onda I Soliti ignoti il ritorno nella fascia access. In seguito il pubblico assisterà ad un episodio della serie DOC con Luca Argentero, per poi concludere per l’appunto con Sanremo Giovani 2020, che dovrebbe partire in diretta intorno alle 22.40 circa. In attesa di ulteriori news in merito, scopriamo chi potrebbe essere il primo Big in gara al Festival 2021.