1 Due ex di Amici 20 a Sanremo Giovani 2021

Poco fa la Rai ha annunciato i nomi dei cantanti che quest’anno parteciperanno a Sanremo Giovani 2021. Inizialmente, come era stato comunicato, dovevano essere 30 gli artisti selezionati per partecipare alla kermesse musicale. Tuttavia dopo aver ascoltato oltre 700 brani, la Commissione Artistica ha deciso di far passare il primo turno a ben 46 cantanti. Gli artisti in gara nei prossimi giorni si scontreranno tra loro e terranno varie audizioni davanti alla Commissione, che a fine novembre renderà noti gli otto brani che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre.

Nel corso della finale verranno eletti ben due vincitori, che di diritto accederanno ai Big del Festival di Sanremo 2022, che si terrà dall’1 al 5 febbraio, come sempre dal Teatro Ariston. Solo poche ore fa la Rai ha svelato il regolamento della manifestazione, e come sempre non mancheranno grandi colpi di scena.

Nel mentre in queste ore la lista dei 46 artisti di Sanremo Giovani 2021 sta facendo il giro del web. A saltare all’occhio però sono in particolare due nomi, che vengono direttamente da Amici 20! Parliamo di nientemeno che di Enula e di Esa Abrate! I due cantanti del talent show di Maria De Filippi per la prima volta dunque si metteranno alla prova con questa nuova esperienza, e presenteranno rispettivamente i brani inediti Il Buio (Mi Calma) e Come Mai.

Ma non solo. Tra i nomi dei cantanti in gara troviamo anche quello di Martina Beltrami, altra ex allieva di Amici, che canterà il suo nuovo brano Parlo di Te. Ma chi sono gli altri artisti che si sfideranno? Andiamo a scoprirli.