Sanremosi Novella 2000 Eau de Milano Award: tutto sull’evento

Redazione | 5 Febbraio 2024

Ci siamo quasi per Sanremosi Novella 2000 Eau de Milano Award, la serata di premiazione che anche quest’anno allieterà il pubblico della città dei fiori, arricchendola di spettacolo e personaggi di prestigio.

L’evento si terrà giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 19,00 presso il Teatro Centrale di Sanremo, uno dei luoghi simbolo della cittadina ligure. Qui saranno consegnati i premi del Sanremosi Novella 2000, che anche stavolta andrà a chi ha reso famosa in tutto il mondo la storica manifestazione canora.

I riconoscimenti sono assegnati da una commissione presieduta dal direttore Roberto Alessi e composta da tutta la redazione di Novella 2000, da Fabio Scarpati di Bollicinevip, dall’agente e produttore TV Paolo Chiparo e dall’editore di Trash Italiano Altair D’Arcangelo.

A condurre la soirée è confermato Beppe Convertini, ormai lanciatissimo personaggio Rai. Convertini terrà le redini di uno spettacolo rinnovato rispetto alla formula degli anni scorsi. Sul palcoscenico, infatti, non solo la cerimonia di premiazione ma un vero e proprio evento teatrale, con artisti e ospiti dal mondo della musica pronti a esibirsi nelle loro performance. Inoltre, ci saranno personaggi delle istituzioni, del giornalismo, dello sport e dell’imprenditoria, pronti a condividere aneddoti e opinioni sul Festival.

Subito dopo lo spettacolo, nel foyer del teatro gli ospiti potranno gustare il Royal Dinner “King Size”.

A chi andrà il Sanremosi Novella 2000 Award

Per la sua quinta edizione, la commissione del Sanremosi Novella 2000 Eau de Milano Award 2024 ha selezionato i seguenti artisti pronti a ricevere l’ambito premio:

Gigi D’Alessio

Francesco Facchinetti

Piero Chiambretti

Wilma Goich

Ivana Spagna

Massimo Boldi

Andrea Roncato

Mago Heldin

Carmen Russo

Lory Del Santo

Beppe Vessicchio

Francesca Alotta

Gatto Panceri con le Dolcevita

Gianni Ippoliti

Numa

Franco Fasano

Davide De Marinis

Ivan Granatino

Viola Valentino

Danilo Amerio

il presidente di RTL 102,5 Lorenzo Surace

Mario Luzzatto Fegiz

Francesco Fredella

Melanie Francesca

Sarà inoltre consegnato un premio speciale intitolato a Mike Bongiorno, pioniere della TV italiana, e non mancheranno riconoscimenti ad alcune delle migliori eccellenze italiane. Tra queste Eau de Milano nella persona del CEO Marco Calabrese, Lorenzo Marchetti per Virgo Cosmetics, Jerry Balozzi per 16 Sixteen, Alberto Procopio per My Lamination, Fabrizio Labanti per Benessere Capelli.

Si premieranno poi il sarto dei cantanti Luca Paolo Rossi, il professor Stefano Scavia per Ortdontoestheatics, Carmine Gentile di Gentile’s Winery, Danilo e Giulio Binetti del Gruppo Binetti, Domenico Pellegrino Ceo di Bluvacanze, e Giovanni Acanfora di Givova. Premi anche per lo staff di Celebrity VIP Beauty di Roberto Petroccia, allo stylist dei VIP Ciro Prato, al chirurgo dei VIP Giacomo Urtis, a Giorgio Ciabattoni, al Pastificio del Prete, alla Pizzeria Senese e alla Pasticceria Poppella.

Infine, altri premi speciali andranno al Direttore Generale Rai Gianpaolo Rossi, al Direttore del DayTime Rai Angelo Mellone, al Direttore Prime Time Rai Marcello Ciannamea, e al Comune di Sanremo.