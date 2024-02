SanremoSì, tra i premiati anche Gerry Talozzi

NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Gerry Talozzi di Sixteen presso il Teatro Centrale di Sanremo ha ricevuto il Premio SanremoSì Novella 2000 Eau De Milano. per questo ci ha tenuto a ringraziare personalmente la commissione e la redazione:

Sono onorato di ricevere il SANREMOSI NOVELLA 2000 EAU DE MILANO AWARD. Ringrazio la redazione di Novella 2000, il Direttore Roberto Alessi e tutta la Commissione.

SIXTEEN è un’attività che svolgo per aziende italiane che operano nel settore dell’arredamento e che si occupa di fornitura e consulenza per grandi alberghi, building, grattacieli, residence e negozi. SIXTEEN è nata nel 2016, prevalentemente lavoriamo con l’estero, centro Nord America e Inghilterra. Il nostro è un servizio tailor made, su misura che sviluppiamo con archistar e personaggi del mondo del design di rilevanza internazionale.

Il nostro focus è la realizzazione di arredi personalizzati con coinvolgimento di trasformazione delle idee degli studi di architettura dei proprietari dei palazzi in progetti concreti.

A New York è stato realizzato un intero palazzo per Rockefeller Group, sulla Fifth Avenue, coinvolgendo più materiali esclusivi con finiture estremamente ricercate su legno metallo e vetro. Io sono un esperto e gestisco rami di azienda e vengo chiamato grazie a un network di clienti di alto profilo nelle aree già citate per occuparmi della creazione, gestione e realizzazione di grandi progetti.

Il trend oggi è la sponsorizzazione e promozione da parte di grandi marchi del lusso di interi palazzi che vengono brandizzati, mettendo in risalto il nome del marchio di moda, o di auto, solo per fare qualche esempio, su alberghi e building di prestigio.

Da parte nostra uno dei capisaldi resta la certificazione dei materiali, così come la verifica dei valori di sostenibilità nell’intero ciclo produttivo.