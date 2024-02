Premio SanremoSì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024 a Ciro Prato

NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Il premio a Ciro Prato: “È sempre emozionante”

Grande riconoscimento per Ciro Prato, che è stato premiato a Sanremo, in occasione del SanremoSì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024. L’evento, che da ormai cinque anni si svolge presso il Teatro Centrale della città dei fiori, in concomitanza della kermesse canora.

Ciro Prato è noto per l’abilità di trasferire la personalità di chi veste sugli abiti, attraverso abili giochi di cuciture applicazioni. Si è detto entusiasta del riconoscimento ricevuto. “Ricevere un premio è sempre molto emozionante”, ha commentato lo stylist. “Amo organizzare a preparare la mise attraverso delle applicazioni. E per farlo utilizzo colori di tendenza”, spiega lo stilista napoletano, che da sempre ama fiutare e captare le tendenze, anticipando sogni e mercati futuri della moda.

“Ho iniziato dopo la scuola a girare con la mia Vespa da mattino a sera, captando le tendenze da ciò che ne è il massimo fornitore, la strada”, dice il designer. Nella sua carriera ha vestito moltissimi volti noti dello showbiz. “Lo streetwear detta legge in fatto di tendenza, poi sta a noi creativi della moda saper assorbire i dettagli, attraverso una miscelazione, anche con gli abbinamenti cromatici, che crei il capo finale”. Per Ciro Prato, confezionare un prodotto che sia un mix tra la definizione del carattere dell’individuo e la sua libera interpretazione della sua identità attraverso l’arte della moda è la priorità.

“Trasferisco sull’abito il mio modo di vedere la persona e il personaggio. Amo scrivere il capo addosso alla persona, decorandolo con simboli personali, che riproduco in applicazioni 3D”. Per Ciro Prato, tutto può essere moda. Perché è chi la crea e chi la indossa a fare la moda, condendola con il proprio vissuto e le proprie caratteristiche personali. Insignito del Premio eccellenza per il Made in Italy, Ciro Prato trasforma le giacche in fati che illuminano l’identità di chi le indossa.