I Santi Francesi annunciano il nuovo tour che si svolgerà nelle chiese

Sanremo

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, i Santi Francesi annunciano il loro nuovo tour, che si svolgerà in alcune chiese sconsacrate.

Il nuovo tour dei Santi Francesi

Tra gli artisti più amati del momento ci sono senza dubbio i Santi Francesi. Chi segue X Factor sa bene che il duo ha partecipato al talent show in onda su Sky nel 2022, vincendo il programma. Da quel momento i due amici e colleghi hanno dato il via alla loro carriera e solo la scorsa settimana sono stati tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Proprio sul palco del Teatro Ariston, il duo ha presentato la canzone L’amore in bocca, che ha conquistato i fan e non solo.

Nel mentre gli ex volti di X Factor stanno già pensando alle loro prossime mosse e stanno lavorando al loro nuovo album di inediti, che verrà rilasciato prossimamente. Ma non solo. Alessandro e Mario stanno anche preparando i live e solo qualche giorno fa è arrivata una piacevole sorpresa per tutti i fan.

I Santi Francesi infatti hanno annunciato la partenza del loro nuovo tour, che si svolgerà nelle chiese! Sì, avete capito bene. Si tratta naturalmente di chiese sconsacrate e due sono state le città scelte fino a ora: Milano e Napoli. I due live nel capoluogo lombardo si terranno il prossimo 15 e 16 marzo nella Chiesa Sconsacrata di San Vittore e 40 Martiri. Gli show partenopei invece si terranno il 20 e 21 marzo nella Chiesa Sconsacrata San Giuseppe delle Scalze. Naturalmente i biglietti per questi concerti unici nel suo genere sono andati a ruba e i quattro show sono già sold out.

Il duo intanto sui social ha commentato l’esperienza sanremese e in merito ha affermato: “Sanremo ci ha fatto crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Acqua sul germoglio di una rivoluzione gentile che percepiamo intorno a noi. La gentilezza fa tremare la terra sotto i piedi, spegne la paura e si diffonde voracemente come un’epidemia. Pratichiamola”.