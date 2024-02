“Non avrei messo il reggicalze due sere di seguito”, Panatta critica l’outfit di Annalisa a Sanremo

Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Adriano Panatta ha commentando con qualche critica gli outfit scelti da Annalisa per il Festival di Sanremo 2024.

Annalisa ha fatto parlare di sé nell’ultimo anno e mezzo per le canzoni che ha rilasciato e più di recente per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Sinceramente” e ha riscosso un enorme successo anche in questa occasione. Nel bene o nel male è stata sulla bocca di tutti e infatti qualcuno l’ha anche criticata.

Adriano Panatta, in una recente intervista. ha espresso le sue preferenze e ha commentato gli outfit scelti dall’ex allieva di Amici per esibirsi:

“Bella e brava. Non avrei messo il reggicalze due sere di seguito però. Mi sono piaciuti Ghali, Loredana Bertè perché ci sono affezionato e anche la canzone che ha vinto. Poi noia è la mia parola preferita. Ghali mi piace, lo trovo un artista bravo, mi è sempre piaciuto”.

Il campione di tennis ha affermato di non essere riuscito a vedere tutti gli appuntamenti del Festival al completo, ma si è addormentato molto prima. Poi l’attenzione si è spostata da Annalisa ai conduttori, affermando che la Rai potrebbe convincerli a rimanere. Tuttavia Panatta si è sentito di dare un consiglio dicendo che forse è meglio fermarsi all’apice del successo:

“Sanremo un po’ l’ho visto, poi mi sono addormentato perché non se ne può più. Secondo me cercheranno di convincerlo a rimanere. Ma dipenderà da lui e da Fiorello. Come tutti i grandi campioni che hanno avuto risultati eclatanti meglio smettere all’apice del successo”.

Voi cosa ne pensate del commento su Annalisa e sull’opinione in merito al futuro di Fiorello e Amadeus? Anche il web si è diviso su entrambi gli argomenti, come spesso capita in questi casi.