L’AMORE IN BOCCA canzone Santi Francesi Sanremo 2024: testo e significato

Debora Parigi | 1 Febbraio 2024

Da X Factor al Festival di Sanremo 2024, i Santi Francesi sono tra i big in gara con la canzone L’amore in bocca, di cui andiamo a vedere il testo e il significato. Il duo, dopo Sanremo Giovani, è pronto a conquistare il grande pubblico e a farsi notare ancora di più.

L’AMORE IN BOCCA testo della canzone dei Santi Francesi

Tra i Big in gara a Sanremo 2024 troviamo un altro artista uscito da un talent, questa volta è un duo e si chiamano Santi Francesi. I suoi componenti sono Alessandro De Santis e Mario Francese e vengono da X Factor, vincitori dell’edizione 2022. Ma qualcuno li ricorda con un altro nome (The Jab) e un altro componente ad Amici molti anni fa.

I Santi Francesi sono arrivati sul podio di Sanremo Giovani e quindi si sono aggiudicati un posto tra i Big di Sanremo 2024 portando la canzone L’amore in bocca. E sperano di farsi amare da un pubblico più ampio.

La scrittura de L’Amore in bocca è degli stessi Santi Francesi insieme a Cecilia De Bono e qui di seguito vediamo un estratto del testo:

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

Scopriamo adesso il significato della canzone L’amore in bocca dei Santi Francesi.

Significato de L’amore in bocca

L’amore in bocca è la canzone che i Santi Francesi portano in gara a Sanremo 2024. Ed è l’unica canzone di questa edizione del Festival ad avere la parola “amore” nel titolo. Il brano è un gioco di parole con “l’amaro” ed è quello che è rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare una seconda occasione.

Riguardo al significato di questa canzone e di cosa parla quindi L’amore in bocca, i Santi Francesci lo hanno spiegato a TV Sorrisi e Canzoni. “Nel testo parliamo di esperienze legate all’amore-amaro. La sonorità è pop con accenni heavy, parte molto lenta con un giro di piano simile a una ballad, poi verso metà si cambia e si può ballare… piangendo”, riferiscono.

I due hanno anche spiegato che il brano è nato per caso da una sessione con l’artista Cecilia Del Bono. Volevano scrivere “l’amaro in bocca”, ma il titolo che ne è uscito dopo è piaciuto di più perché aveva “un aspetto carnale e sensuale perfetto”.

Le parole dei Santi Francesci prima di Sanremo 2024

X Factor ha portato più volte fortuna ai cantanti che sono andati a Sanremo. Ricordiamo ad esempio Marco Mengoni (uscito proprio da questo talent) che ha vinto due volte il Festival e la prima volta arrivò al terzo posto. Poi ci sono stati i Maneskin che hanno vinto sul palco dell‘Ariston e si sono aggiudicati anche l’Eurovision Song Contest.

Adesso arrivano i Santi Francesi che con L’amore in bocca hanno principalmente voglia di farsi conoscere ancora di più al pubblico e preferiscono restare con i piedi per terra. Proprio sulla partecipazione a Sanremo 2024 hanno detto ai microfoni Rai dopo Sanremo Giovani: “È un’emozione che non si capisce, non abbiamo ancora capito, dobbiamo ancora realizzare. Però per adesso c’è tanta tanta felicità”.

Per le loro esibizioni niente sarà lasciato al caso a partire dal look. A TV Sorrisi e Canzoni hanno detto: “Siamo molto attenti al look: è incredibile come sia efficace a livello comunicativo. Certamente saremo complementari, ‘in palette'”.

I Big in gara a Sanremo 2024

Un Sanremo 2024 ricco di artisti poiché in gara ci sono ben 30 cantanti divisi tra singoli, duo e gruppi. Ecco chi sono i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Anche i Santi Francesi avranno la fortuna che porta X Factor e si faranno amare con la loro L’amore in bocca?