Luigi Strangis torna a parlare di Carola

Questo pomeriggio, ormai come ogni domenica, va in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti presenti in studio anche Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici 20. Il giovane artista, impegnato con il nuovo progetto musicale “Voglio la gonna”. Primo album con un significato profondo che lo stesso cantante ha voluto ribadire nel corso dell’intervista:

“Libertà di pensiero e di chi voglio essere. Voglio la gonna non dovrei nemmeno spiegare perché. Ma ci sono ancora determinati stereotipi nella società. Una ragazza dev’essere libera di poter studiare una cosa piuttosto che un’altra. Io mi sento libero. Si può vivere una vita senza regole nel pieno rispetto degli altri”, ha detto l’ex allievo del talent show di Canale 5.

Ma non è finita qui. Tra le tante cose si è anche parlato del percorso di Luigi Strangis all’interno della scuola più famosa d’Italia ed è stato mostrato il momento in cui ha vinto il programma. Tornati in studio il ragazzo ha così commentato: “È particolare vedere momenti del genere. Ancora oggi non mi rendo conto di questa cosa. Fa sempre bene”.

A seguire Silvia Toffanin ha voluto sapere da Luigi Strangis con chi è rimasto in contatto dei suoi ex compagni di Amici 20: “Se sono rimasto in contatto con qualcuno? Un po’ con tutto, in particolare con Crytical, anche Luca, Albe e Alex. Un po’ tutti.” Sempre la conduttrice ha incalzato ancora chiedendo di Carola Puddu, la quale nel programma aveva confessato di essersi presa una cotta per lui. Le cose andarono diversamente e i due rimasero Amici. Ma ora che rapporto hanno? Ecco cosa ha svelato: “Carola? E Carola…Diciamo di no…non tanto”, ha detto con il sorriso.

Per concludere a proposito della vita privata Luigi Strangis ha detto: “Al momento mi sto concentrando su quella che è la mia dimensione musicale e su quello che voglio costruire e sto costruendo. Poi voglio dedicare il tempo alle persone e cerco di farlo appena posso”.

