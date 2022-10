1 L’indiscrezione su Sara Manfuso

In queste ore regna il caos al GF Vip 7. Poco prima di pranzo infatti la diretta dalla casa è stata bruscamente interrotta a causa di alcuni problemi tecnici, e al momento non è stata ancora ripristinata. Nel mentre giunge voce che Sara Manfuso vorrebbe lasciare il reality, a seguito di quanto accaduto dopo il caso Bellavia. Già nel corso dell’ultima diretta la modella aveva manifestato la voglia di abbandonare il gioco, venendo però fermata da Alfonso Signorini.

Adesso però, stando a quanto riporta FanPage, sembrerebbe che Sara Manfuso abbia deciso di lasciare il GF Vip 7. Ma non solo. Sempre stando a quanto svela il noto portale, pare che la produzione stia tentando in ogni modo di fermarla. Tuttavia FanPage precisa che la questione non è assolutamente legata all’interruzione della diretta, come qualcuno sui social ha ipotizzato. La sospensione della live è infatti dovuta a dei semplici problemi tecnici. Questo quanto si legge in merito:

“Fonti vicine al programma fanno sapere a Fanpage.it che Sara Manfuso sarebbe effettivamente intenzionata a lasciare il programma. Il motivo è da ricondurre sempre al caso Marco Bellavia. Sono le nuove conseguenze di un evento che ha enormemente segnato e sconvolto il clima all’interno della casa. Sara Manfuso non si sentirebbe più in grado di continuare. In queste ore, come apprendiamo, gli autori starebbero cercando di trovare un modo per convincere la concorrente a restare. Questa sarebbe una situazione assolutamente slegata con la sospensione della diretta. I problemi tecnici di questa mattina nulla c’entrano con la vicenda”.

Cosa accadrà dunque? Sara Manfuso lascerà davvero il GF Vip 7? In attesa di saperne di più, alcune ore fa anche un’altra Vippona ha pensato di abbandonare la casa. Rivediamo di chi stiamo parlando.