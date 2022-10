In queste settimane si è a lungo discusso di Sara Manfuso. Come sappiamo l’ex modella, dopo che è scoppiato il caso Marco Bellavia, ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Ma non solo. In studio, durante una diretta del reality, l’opinionista ha avuto un forte scontro con Alfonso Signorini, che a quel punto l’ha cacciata. Da quel momento Sara non è più stata invitata a tornare nel parterre di concorrenti. La Manfuso nel mentre in queste ore è stata ospite del programma radiofonico Non succederà più, e nel corso della chiacchierata ha parlato di quanto accaduto durante il suo percorso. Ma non solo.

Durante l’intervista Sara Manfuso si infatti scagliata anche contro Sonia Bruganelli, con la quale all’interno della casa ha avuto diversi scontri. Le due infatti si sono spesso punzecchiate a vicenda, e adesso l’ex modella è tornata a parlare della moglie di Paolo Bonolis. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto ‘giudico solo quello che vedo nella casa’, bugiarda!”.