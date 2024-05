Spettacolo

12 Maggio 2024

Amici 23

Questa sera l’esibizione di Sarah ha conquistato non solo Cristiano Malgioglio, ma anche la maestra Alessandra Celentano. Pioggia di complimenti per la cantante di Amici 23, pupilla di Lorella Cuccarini.

Sarah elogiata da Malgioglio e dalla Celentano

Ad Amici 23 le emozioni non finiscono mai e per Sarah è stata una serata piuttosto impegnativa! Questa è una di quelle serate, dato che si tratta della semifinale e dunque verranno decretati i concorrenti che accederanno all’ultima puntata finale della prossima settimana.

Durante la terza manche di Amici 23, Sarah è stata chiamata a esibirsi sul palco durante la sfida con Holden. Ancora una volta la giovane artista, voluta fortemente da Lorella Cuccarini, ha mandato in visibilio il pubblico presente, che ha esultato e incitato la cantante.

Ma anche tra i giudici di Amici 23 c’è stato grande entusiasmo. Pensate che Cristiano Malgioglio ci ha tenuto a sottolineare che ha fatto un percorso stupendo nel programma. Parole che certamente hanno dato una certa carica alla cantante: “Voglio farti i complimenti Sarah, sei stata davvero brava e cresciuta tantissimo durante. Sei migliorata ogni settimana. Questa canzone era molto difficile e l’hai fatta tanto bene. È molto difficile cantare questo brano”. E ancora “È una star internazionale”, aveva detto in una precedente occasione questa sera.

Dopo un breve battibecco con Alessandra Celentano, i due si sono trovati d’accordo sull’artista. Il commento della maestra Celentano è stato: “Io trovo che Sarah sia stata bravissima, per quanto non mi piaccia questo genere. Sei stata molto brava e ti trovo tanto femminile ed elegante. L’ha interpretato molto bene”. L’insegnante, che non le manda certamente a dire che si tratti di complimenti o meno, che ha un movimento naturale quando si trova sul palco. Quindi ha fatto presente come Sarah sia padrona mentre si esibisce. Sicurezza questa che ha acquisito durante il cammino di crescita esponenziale ad Amici 23.

Tanti utenti hanno spesso sottolineato infatti come tra i tanti allievi proprio il percorso di Sarah è stato esemplare perché un continuo migliorarsi. Queste parole hanno certamente riempito d’orgoglio l’allieva di Lorella Cuccarini, così come la sua stessa insegnante.