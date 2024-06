Sarah conquista il Battiti Live sfoggiando un abito scintillante da quasi 600 euro

NEWS

Debora Parigi | 22 Giugno 2024

Amici 23 Battiti Live

Debutto per Sarah Toscano a Battiti Live nella serata di ieri, venerdì 21 giugno. E per l’occasione la vincitrice di Amici 23 ha regalato un’esibizione fantastica della sua Sexy magica. La cantante, tra l’altro, è salita sul palco dell’evento condotto da Ilary Blasi con un outfit luminoso il cui costo non è alla portata di tutti.

L’outfit di Sarah Toscano a Battiti Live ha un costo abbastanza elevato

Ieri sera, venerdì 21 giugno, è avvenuta la registrazione della prima puntata di Battiti Live. Il programma musicale ideato da Radio Norba ha visto un cambio di conduzione e infatti sul palco abbiamo trovato la famosissima Ilary Blasi che è piaciuta molto al pubblico presente.

Sul palco dell’evento, che andrà in onda l’8 luglio su Italia 1, sono saliti tantissimi artisti dell’attuale scena musicale. E ognuno di loro si è esibito con i brani più amati di quest’anno. Non potevano mancare ovviamente i tormentoni estivi che ci faranno ballare per i prossimi mesi. E tra questi cantanti ci sono ovviamente anche i ragazzi usciti dall’ultima edizione di Amici.

Ecco che quindi già nella prima puntata si è esibita proprio la vincitrice di Amici 23, cioè Sarah Toscano. La giovane cantante ha fatto una splendida performance con la sua Sexy magica, brano apprezzatissimo dal pubblico del talent e non solo. E sicuramente si è fatta notare anche per l’outfit scelto per l’occasione.

Parlando proprio del look, tanti si sono chiesti quale fosse la marca dell’abito indossato da Sarah Toscano nella prima puntata di Battiti Live e anche il suo costo. Facendo una ricerca è venuto fuori che il mini abito è firmato AMEN. Per la precisione si tratta di un modello dark in crêpe dalla silhouette fasciante e con dei cut-out sui fianchi e al centro del seno. Una particolarità dell’abito è che il davanti è tempestato di mini perline silver a effetto “stellare”. Il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand è dato a 580 euro. A completare il look, Sarah ha indossato i suoi soliti stivali con tacco largo, ma questa volta di una texture lunare.