Il segreto di Amici 23: nella scuola è entrata una persona che non è stata mai mostrata in tv

Debora Parigi | 22 Giugno 2024

Amici 23

Uno degli allievi di Amici 23 ha raccontato un retroscena inerente un fatto accaduto durante l’ultima edizione del talent. In pratica nella scuola per un periodo è entrata una persona esterna al programma, ma non c’è mai stata mostrata. Ecco di chi si tratta e perché era lì.

Mida rivela l’ingresso ad Amici 23 di un noto cantante ma che non è mai stato fatto vedere

A distanza di più di un mese dalla fine di Amici 23 spunta un retroscena inaspettato. A raccontarlo è stato uno degli allievi dell’edizione del talent, poiché la vicenda lo coinvolge da vicino. Stiamo parlando dell’ingresso nella scuola di una persona esterna al programma che per un periodo è stata lì, ma il pubblico non l’ha mai vista e lo ha saputo solo adesso.

A raccontare tutto è Mida, il cantante ex allievo di Lorella Cuccarini, che ha fatto questa rivelazione durante un podcast, come riporta il sito Biccy.it. Come sappiamo, di recente Mida è finito in classifica con un nuovo pezzo, una collaborazione con Ava e VillaBanks. Il titolo è Bacio di Giuda ed è molto piaciuto dato che ha debuttato alla posizione 14 nella classifica FIMI. Ecco, la persona esterna nella scuola di Amici 23 è proprio il cantante Ava. Mida ha raccontato:

“Ava voleva fare un pezzo estivo. Noi già ci conoscevamo e in quel periodo era uscito un articolo in cui lui parlava di me. E, in accordo con tutti, abbiamo deciso di farlo venire dentro Amici. Lui è proprio venuto dentro la scuola di Amici per fare il pezzo perché giustamente io non potevo uscire perché ero dentro il programma. Ad Amici lui è venuto con un’idea, voleva fare quella roba lì. Sono tre anni che lui ha una direzione artistica e mi piace questa cosa che non fa cose a caso. Ha una direzione molto dritta sia di comunicazione che di musica e questo mi piace molto. Quindi è venuto con l’idea e facciamo il pezzo. Io però ho cambiato la topline tre volte, il pezzo è cambiato in totale tre volte. Io mi sono trovato benissimo, lui è umilissimo, un grande”.

Tutto questo durante Amici 23 non l’abbiamo visto. Non ci hanno quindi mostrato il lavoro che Mida ha fatto con Ava all’interno della scuola. Aggiungiamo che molto probabilmente nella storia di Amici non è la prima volta che accade. In tanti EP post edizione ci sono delle collaborazioni. E quindi probabilmente altre volte non hanno fatto vedere il lavoro degli allievi con alcuni artisti.