Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Nel testo della sua canzone Touché, Sarah Toscano cita una ragazza di nome Giulia, che sembrerebbe essere nientemeno che Giulia Stabile.

Il retroscena sulla canzone di Sarah Toscano

Sabato sera, nel corso della finale di Amici 23, Sarah Toscano ha vinto il talent show di Maria De Filippi, alzando così l’ambita coppa. In queste prime caotiche ore la cantante sta riprendendo i contatti con il mondo esterno e nei prossimi giorni inizierà a girare l’Italia intera per incontrare i suoi fan. Come sappiamo infatti solo lo scorso venerdì la giovane artista ha rilasciato il suo primo EP e adesso partirà per un tour instore durante il quale avrà modo di conoscere il pubblico che in questi mesi l’ha supportata e sostenuta. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Come in molti ricorderanno, durante il primo periodo all’interno della scuola di Amici 23 Sarah ha presentato la canzone Touché. Nel testo del brano la Toscano menziona anche una ragazza di nome Giulia, di cui nessuno fino a questo momento conosceva l’identità. Il pezzo recita: “Giravi per la strada mano a mano con Sofia, me l’ha detto Giulia che gliel’ha detto Maria”.

Ma sapete chi è la Giulia che Sarah Toscano cita in Touché? Nientemeno che Giulia Stabile! A rivelarlo sui social è stata proprio la ballerina, che solo in queste ultime ore ha scoperto la verità. La vincitrice di Amici 20 ha infatti affermato: “Ho appena scoperto di essere davvero la Giulia di questa canzone”.

Tra la cantante e la ballerina intanto in questi mesi è nata una bellissima amicizia che di certo avrà modo di proseguire anche al di fuori del programma in onda su Canale 5. Sarah intanto si prepara a partire per il suo tour instore, che inizia proprio oggi da Torino.